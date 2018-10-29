Путин привез в Париж российский лимузин

Во время визита во Францию президент России Владимир Путин будет использовать российский лимузин «Аурус», который доставлен во французскую столицу и встречает главу российского государства на аэродроме.

Только российский и американский президенты во время зарубежных поездок используют привезенные с собой автомобили, передает ТАСС.

Путин в Париже использует удлиненную версию седана Aurus Senat, которая построена в рамках проекта Единой модульной платформы (ЕМП), более известного как «Кортеж».

Товар лицом: По Парижу Путин будет ездить на «Аурусе» pic.twitter.com/SuPH7uWRiD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2018 г.

Впервые автомобиль «Кортеж» был продемонстрирован публике на инаугурации президента Владимира Путина. В первые заграничные поездки Путин «Кортеж» не взял – ни в Вену, ни в Пекин, ни в Минск.

Впервые «Аурус» был вывезен за пределы России в июле во время визита Путина в Финляндию на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Гражданскую версию «Ауруса» представили на Московском автосалоне.

В воскресенье Путин прилетел в Париж на торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В столице Франции ожидается краткая встреча с президентом США Дональдом Трампом.