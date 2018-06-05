Путин не стал брать в Австрию «Кортеж»

Во время визита в Австрию президент России Владимир Путин предпочел использовать автомобиль Mercedes.

В Вене Путин встретится с президентом и канцлером Австрии, а также с деловыми кругами страны. Кроме того, он откроет выставку в музее, передает РИА «Новости».

В Австрию Путин прибыл во вторник.

После инаугурации Путин пользовался лимузином российского производства серии «Кортеж» – в том числе перед самой церемонией вступления в должность и для передвижения по Москве. На прошлой неделе президент показал этот автомобиль наследному принцу Абу-Даби.