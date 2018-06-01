Путин показал наследному принцу Абу-Даби новый лимузин «Кортеж»

После переговоров в Кремле с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайян российский президент Владимир Путин показал ему свой лимузин серии «Кортеж».

Путин и Аль Нахайян вышли из Большого кремлевского дворца на улицу после переговоров и подписания совместных документов. Тут российский президент продемонстрировал принцу лимузин, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала «Россия 24».

Наследный принц осмотрел машину и даже сел на заднее сидение.

Напомним, 7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле

Сообщалось, что множество российских и иностранных бизнесменов заинтересованы в автомобилях проекта «Кортеж». Предполагается, что автомобиль поступит в серийное производство в начале 2019 года.