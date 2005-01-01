Китай заинтересовался покупкой автомобилей проекта «Кортеж»

Множество российских и иностранных бизнесменов, в частности, из Китая, заинтересованы в автомобилях проекта «Кортеж», выпускаемых под брендом Aurus, сообщил профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель «Центра компьютерного инжиниринга» Алексей Боровков.

Боровков, который в составе команды разработчиков участвовал в проекте «Кортеж», рассказал, что «достаточно большой список интересантов» был сформирован больше года назад, «это десятки бизнесменов и российских, и иностранных, очень высокий интерес проявляет Китай», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «Кортеж» должен выйти «в мелкое серийное производство» в начале 2019 года.

Шансы на окупаемость имеют седан, внедорожник и минивэн из серии Aurus, «но с изменением характеристик (по сравнению с президентским автомобилем) – их удешевлением, но не ухудшением».

В то же время глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что сам пока не пересел на автомобиль российского проекта «Кортеж».

Он отметил, что это, скорее, вопрос времени и производственных мощностей. В настоящее время министры используют служебные автомобили BMW.

Ранее сообщалось, что автомобили проекта «Кортеж» могут начать экспортировать не раньше конца 2020 года.

Напомним, 7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

В Минпромторге объясняли происхождение бренда Aurus для автомобилей линейки «Кортеж». Наименование происходит от двух слов: Aurum, что с латыни переводится как «золото», и Russia. Модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» – для минивэна, «Комендант» – для внедорожника.