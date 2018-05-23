Названы сроки начала экспорта автомобилей проекта «Кортеж»

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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          Названы сроки начала экспорта автомобилей проекта «Кортеж»

          23 мая 2018, 14:05

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Автомобили проекта «Кортеж», выпускаемые под брендом Aurus, могут начать экспортировать не раньше конца 2020 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

          «Начнут регистрировать потенциальных заказчиков после (Московского - прим. ВЗГЛЯД) автосалона, но мы в следующем году точно не сможем начать поставлять на экспорт просто физически. Объемы производства будут все уходить в Россию. Мы исходим из того, что экспортировать можно в конце 2020 года – это самое раннее», – передает ТАСС.

          Тем временем гендиректор компании Франц Герхард Хильгерт на презентации бренда Aurus сообщил, что автомобили впервые представят на европейском рынке в 2019 году.

          «Следующим этапом будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а в 2020 году мы выйдем на Азиатский рынок и рынок Ближнего Востока», передает РИА «Новости» слова Хильгерта.

          По словам Мантурова, Aurus сейчас выпускаются с гибридной установкой, в будущем они могут стать полностью электрическими.

          «Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, что со временем она позволяет «докрутку». В перспективе можем сделать его полностью электрическим», – сказал он.

          По словам главы Минпромторга, внедорожник Aurus станет самым массовым автомобилем в линейке, его разработка будет завершена в конце 2019 году.

          «(Внедорожник) это более массовый продукт, как практика показала. Мы рассчитываем на SUV. Появление SUV как индустриальной единицы – это конец следующего года. В конце этого года мы получим прототип», – сказал Мантуров.

          Тем временем гендиректор группы Sollers, которая выступает индустриальным партнером проекта машин на этой единой модульной платформе, Вадим Швецов сообщил, что продажи автомобилей проекта «Кортеж» в 2019 году составят максимум 50-70 машин.

          «Мы не будем гнать коней – первые продажи будут персональными. Я уверен, что даже если мы сможем 200 машин (сделать за год – прим. ВЗГЛЯД), то мы не будем (их все быстро продавать). Нам нужна индивидуальность, нужно не потерять это в азарте заработать денег. 50-70 машин - это моя оценка, это максимум, что может быть», – сказал Швецов.

          Напомним, 7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

          В Минпромторге объяснили происхождение бренда Aurus для автомобилей линейки «Кортеж». Наименование происходит от двух слов: Aurum, что с латыни переводится как «золото», и Russia. Модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» – для минивэна, «Комендант» – для внедорожника.


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