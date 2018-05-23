Названы сроки начала экспорта автомобилей проекта «Кортеж»

Автомобили проекта «Кортеж», выпускаемые под брендом Aurus, могут начать экспортировать не раньше конца 2020 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Начнут регистрировать потенциальных заказчиков после (Московского - прим. ВЗГЛЯД) автосалона, но мы в следующем году точно не сможем начать поставлять на экспорт просто физически. Объемы производства будут все уходить в Россию. Мы исходим из того, что экспортировать можно в конце 2020 года – это самое раннее», – передает ТАСС.

Тем временем гендиректор компании Франц Герхард Хильгерт на презентации бренда Aurus сообщил, что автомобили впервые представят на европейском рынке в 2019 году.

«Следующим этапом будет вывод на европейский рынок на Женевском автосалоне в 2019 году, а в 2020 году мы выйдем на Азиатский рынок и рынок Ближнего Востока», – передает РИА «Новости» слова Хильгерта.

По словам Мантурова, Aurus сейчас выпускаются с гибридной установкой, в будущем они могут стать полностью электрическими.

«Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, что со временем она позволяет «докрутку». В перспективе можем сделать его полностью электрическим», – сказал он.

По словам главы Минпромторга, внедорожник Aurus станет самым массовым автомобилем в линейке, его разработка будет завершена в конце 2019 году.

«(Внедорожник) это более массовый продукт, как практика показала. Мы рассчитываем на SUV. Появление SUV как индустриальной единицы – это конец следующего года. В конце этого года мы получим прототип», – сказал Мантуров.

Тем временем гендиректор группы Sollers, которая выступает индустриальным партнером проекта машин на этой единой модульной платформе, Вадим Швецов сообщил, что продажи автомобилей проекта «Кортеж» в 2019 году составят максимум 50-70 машин.



«Мы не будем гнать коней – первые продажи будут персональными. Я уверен, что даже если мы сможем 200 машин (сделать за год – прим. ВЗГЛЯД), то мы не будем (их все быстро продавать). Нам нужна индивидуальность, нужно не потерять это в азарте заработать денег. 50-70 машин - это моя оценка, это максимум, что может быть», – сказал Швецов.



Напомним, 7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

В Минпромторге объяснили происхождение бренда Aurus для автомобилей линейки «Кортеж». Наименование происходит от двух слов: Aurum, что с латыни переводится как «золото», и Russia. Модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» – для минивэна, «Комендант» – для внедорожника.