В Кремле рассказали о новом автомобиле Путина

Президент России Владимир Путин, который перед инаугурацией воспользовался новым отечественным автомобилем, будет передвигаться на нем постоянно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, откажется ли Путин от использования Mersedes и будет ли ездить постоянно на лимузине Aurus, созданном по проекту «Кортеж», Песков ответил, что «будет постоянно», передает ТАСС.

В Минпромторге между тем объяснили происхождение бренда Aurus для автомобилей линейки «Кортеж». Наименование происходит от двух слов: Aurum, что с латыни переводится как «золото», и Russia.

«Модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» – для минивэна, «Комендант» – для внедорожника», – сообщили в ведомстве.

Ранее автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев сообщил, что новый лимузин президента Владимира Путина, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название «Сенат-лимузин».