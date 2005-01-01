Стало известно название нового президентского автомобиля

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
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Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
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      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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          Стало известно название нового президентского автомобиля

             7 мая 2018, 14:24
          Фото: кадр канала RT
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Новый лимузин президента Владимира Путина, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название «Сенат-лимузин», сообщил автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев; также стала известна стоимость автомобилей.

          «Это то самое автомобильное семейство «Аурус», венцом которого как раз является тот самый лимузин, который вы видели, с государственным номером в776ус 77. Но номер здесь не важен, здесь важно как раз узнать о том самом автомобиле, потому что на самом деле тот автомобиль, который вы видели, – это представитель целого семейства, лимузин называется «Сенат-лимузин». Есть еще у этого семейства и седан, он просто называется «Сенат». Также вы сегодня эту модель не увидели, но она вскоре будет представлена, это MPV – микроавтобус, он носит название «Арсенал». Все названия этого автомобильного семейства созвучны с башнями Кремля», – передает РИА «Новости» заявление Щугорева в эфире телеканала «Россия 24».

          По его словам, длина лимузина составляет 6 метров 62 сантиметра, ширина – два метра, высота – 1,695 метра, дорожный просвет – 200 миллиметров.

          «Что за двигатель был установлен в этом автомобиле? В том автомобиле, который вы видели сегодня, установлен мотор 598 лошадиных сил, V8, битурбированный двигатель 4 и 4 литра», – сказал Щугорев.

          Президенту Владимиру Путину уже поставлены несколько комплектов машин проекта «Кортеж», постепенно эти машины заменят старый парк автомобилей главы государства, сообщил и.о. главы Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, прием коммерческих заказов на «Кортежи» откроется в начале сентября, передает ТАСС.

          Желающие приобрести автомобиль этого проекта смогут формировать заказы с конца 2018 года и получить его в 2019 году, отметил он, добавив, что эти автомобили будут стоить более 10 млн рублей, передает «Интерфакс».

          «Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», – сказал он. При этом в январе Мантуров говорил, что эти автомобили будут стоить от 6 млн рублей и выше.

          Для администрации президента поставки автомобилей «Кортеж» завершатся до конца года, а правительству поставки намечены на 2019 год, добавил и.о. министра.

          Сам Мантуров положительно оценил новый проект автомобилей «Кортеж» и отметил, что по примеру президента Владимира Путина на эти машины могут пересесть и другие чиновники.

          «Это качественный проект, перспективный с точки зрения реализации тех параметров, которые изначально нам заказывались. Поэтому было очень трепетно смотреть, как президент выехал на этом автомобиле во время инаугурации», – сказал Мантуров.

          Он признался, что очень переживал, когда президент садился в автомобиль.

          Сам Мантуров отметил, что приобрел бы автомобиль из этой серии, если бы появился внедорожник.

          В сообщении Минпромторга отмечается, что линейка машин бренда Aurus проекта «Кортеж», построенных в рамках проекта «Единая модульная платформа», будет представлена публике на Московском автосалоне-2018. После этого семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок.

          Напомним, ранее в понедельник Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.


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