Стало известно название нового президентского автомобиля

Новый лимузин президента Владимира Путина, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название «Сенат-лимузин», сообщил автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев; также стала известна стоимость автомобилей.

«Это то самое автомобильное семейство «Аурус», венцом которого как раз является тот самый лимузин, который вы видели, с государственным номером в776ус 77. Но номер здесь не важен, здесь важно как раз узнать о том самом автомобиле, потому что на самом деле тот автомобиль, который вы видели, – это представитель целого семейства, лимузин называется «Сенат-лимузин». Есть еще у этого семейства и седан, он просто называется «Сенат». Также вы сегодня эту модель не увидели, но она вскоре будет представлена, это MPV – микроавтобус, он носит название «Арсенал». Все названия этого автомобильного семейства созвучны с башнями Кремля», – передает РИА «Новости» заявление Щугорева в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, длина лимузина составляет 6 метров 62 сантиметра, ширина – два метра, высота – 1,695 метра, дорожный просвет – 200 миллиметров.

«Что за двигатель был установлен в этом автомобиле? В том автомобиле, который вы видели сегодня, установлен мотор 598 лошадиных сил, V8, битурбированный двигатель 4 и 4 литра», – сказал Щугорев.

Президенту Владимиру Путину уже поставлены несколько комплектов машин проекта «Кортеж», постепенно эти машины заменят старый парк автомобилей главы государства, сообщил и.о. главы Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, прием коммерческих заказов на «Кортежи» откроется в начале сентября, передает ТАСС.

Желающие приобрести автомобиль этого проекта смогут формировать заказы с конца 2018 года и получить его в 2019 году, отметил он, добавив, что эти автомобили будут стоить более 10 млн рублей, передает «Интерфакс».

«Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», – сказал он. При этом в январе Мантуров говорил, что эти автомобили будут стоить от 6 млн рублей и выше.

Для администрации президента поставки автомобилей «Кортеж» завершатся до конца года, а правительству поставки намечены на 2019 год, добавил и.о. министра.

Сам Мантуров положительно оценил новый проект автомобилей «Кортеж» и отметил, что по примеру президента Владимира Путина на эти машины могут пересесть и другие чиновники.

«Это качественный проект, перспективный с точки зрения реализации тех параметров, которые изначально нам заказывались. Поэтому было очень трепетно смотреть, как президент выехал на этом автомобиле во время инаугурации», – сказал Мантуров.

Он признался, что очень переживал, когда президент садился в автомобиль.

Сам Мантуров отметил, что приобрел бы автомобиль из этой серии, если бы появился внедорожник.

В сообщении Минпромторга отмечается, что линейка машин бренда Aurus проекта «Кортеж», построенных в рамках проекта «Единая модульная платформа», будет представлена публике на Московском автосалоне-2018. После этого семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок.

Напомним, ранее в понедельник Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.