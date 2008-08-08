Гражданскую версию «Кортежа» представили на Московском автосалоне

ФГУП «НАМИ», которое производит автомобили проекта «Кортеж», на Московском автосалоне впервые показало седан и лимузин Aurus Senat – гражданскую версию машины.

Новинку пока показали только журналистам, но с 31 августа автомобиль будет представлен широкой публике, передает ТАСС.

Спецверсии представленных автомобилей – наряду с микроавтобусом «Арсенал» – уже используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента. Старт продаж гражданской версии «Кортежа» - машин Aurus – намечен на начало 2019 года. Планируется в первый год продать около 50-70 машин.

Пока нен представлен также внедорожник «Комендант» и минивэн «Арсенал». Внедорожник, как ожидается, будет готов в конце следующего года.

Стоимость машин не озвучивали. Ожидается, что машины станут конкурентами с премиум-моделями Mercedes, Porsche и других производителей.

На Московском автосалоне представили Aurus Senat из проекта «Кортеж». Именно на таком лимузине Путин приезжал на церемонию инаугурации. Уже в 2019 году автомобиль поступит в открытую продажу. Минимальная цена составит 10 млн рублей pic.twitter.com/o2JSEWtrGV — НТВ (@ntvru) 29 августа 2018 г.

Проект реализуется с 2013 года. Ключевая его задача – создание лимузина для первого лица государства. Автомобили должны заменить существующий автомобильный парк госслужащих, состоящий зачастую из машин иностранных брендов.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в модельный ряд проекта «Кортеж» сначала войдут седан, лимузин, минивэн и SUV, затем начнется создание мотоцикла сопровождения.

В понедельник начальник управления дизайна НАМИ Юрий Черненко сообщал, что в институте приступили к разработке компактного кроссовера в рамках проекта «Кортеж».

Впервые «Кортеж» появился на инаугурации президента.