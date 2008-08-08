В проекте «Кортеж» появится новая модель

В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) приступили к разработке компактного кроссовера в рамках проекта «Кортеж», сообщил начальник управления дизайна НАМИ Юрий Черненко.

Сейчас в рамках проекта «Кортеж» разработаны седан и лимузин Senat, а также минивэн Arsenal. В следующем году ожидается появление большого кроссовера Komendant, сообщает РБК.

29 августа на Московском автосалоне состоится официальная мировая премьера седана и лимузина проекта «Кортеж», они поступят в свободную продажу под брендом Aurus.

Кроме того, в рамках проекта «Кортеж» также разрабатывается мотоцикл сопровождения, который будет выпускаться под маркой «ИЖ».

Ранее сотрудники ФСО раскрыли секреты работы над проектом «Кортеж» в книге «Автомобили первых лиц», которая подготовлена к изданию и выйдет из печати в ближайшее время.