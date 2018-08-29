Минпромторг рассказал о новых модификациях проекта «Кортеж»

В модельный ряд проекта «Кортеж» сначала войдут седан, лимузин, минивэн и SUV, а затем начнется создание мотоцикла сопровождения, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«У нас главная задача – мзавершить все работы по тому модельному ряду, за который мы изначально брались – это седан, лимузин, минивэн и SUV», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

Он отметил, что мотоцикл будет полностью электрическим, а его внешний вид впишут в модельный ряд Aurus.

«Мотоцикл все-таки несколько проще в создании, но сказать сейчас точно, будет это 2020 год или 2021, сложно. Не 2019 – это точно», – добавил министр.

Внедорожник проекта Aurus выйдет в серийное производство в конце 2019 года – первом квартале 2020 года. «Поэтому придется подождать», – констатировал Мантуров, который признался, что хотел бы приобрести внедорожник для личных нужд. «А что касается седана, то для служебных нужд я получу его со следующего года», – добавил он.

В 2019 году, по словам Мантурова, для основного заказчика будет произведено более 50 автомобилей. «С учетом более сотни заявок, которые, я думаю, мы сможем выполнить, общий объем в следующем году по всей номенклатуре проекта составит не более 120 автомобилей», – сказал он.

Он рассказал, что несколько десятков автомобилей каждой модели Aurus подвергаются реальным краш-тестам. «Мы продолжаем производить автомобили еще и для проведения испытаний. По седану они закончились, а по минивэну процесс будет продолжаться, затем будут испытания внедорожника. Для этих мероприятий требуется большое количество машин. Если честно, очень жалко видеть, когда их бьют нещадно на испытаниях», – отметил он.

На Московском автосалоне в среду состоится мировая премьера седана Aurus Senat и лимузина Aurus Senat Limousine. Сообщалось, что в свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся в начале следующего года.

В понедельник начальник управления дизайна НАМИ Юрий Черненко сообщал, что в институте приступили к разработке компактного кроссовера в рамках проекта «Кортеж».

Ранее сотрудники ФСО раскрыли секреты работы над проектом «Кортеж» в книге «Автомобили первых лиц», которая вскоре выйдет из печати.



Впервые «Кортеж» появился на инаугурации президента.