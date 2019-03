Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери» 3 марта 2019, 19:36

Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС

Текст: Ольга Самофалова

Сообщить об ошибке • Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуации вокруг дела Скрипалей? Британские СМИ отметили годовщину событий в Солсбери очередными громкими публикациями. Так, The Sunday Mirror нашла сына погибшей от «Новичка» Дон Стерджесс. Как сообщал Лондон, она вместе со своим другом, прогуливаясь в июне в Эймсбери, нашла флакон с остатками «Новичка». Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью, и погибла. В интервью Sunday Mirror 20-летний Эван Хоуп, один из троих детей Стерджес, выразил сомнения в том, что правосудия для его матери когда-либо удастся добиться. «И я чувствую себя преданным и брошенным правительством», – приводит его слова ТАСС. «Я знаю, что они поддержали Скрипалей, и я рад этому, поскольку сочувствую им и тому, через что они прошли. Но у моей семьи не было поддержки, а мы те, кто потерял мать», – добавил Эван Хоуп. По его словам, Дон Стерджес стала невинной жертвой, однако ни Тереза Мэй, ни другие представители британского правительства не вышли на связь с родственниками погибшей – от них не было ни телефонного звонка, ни письма. «Мы просто узнаем обо всем из новостей так же, как и все остальные», – добавил он. Юноша также рассказал, что направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу – Александра Петрова и Руслана Боширова. Посольство России в Великобритании отреагировало на заявление Хоупа. Дипмиссия хочет послать ему доклад «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленный к годовщине инцидента в Солсбери. Его обещали опубликовать сегодня-завтра. Более того посольство выразило готовность встретиться с Хоупом, «чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции». Другое британское издание The Mail on Sunday, по сути, обвинила посла РФ в Британии Александра Яковенко (занимает должность с 2011 года) в связях с российской разведкой. Издание со ссылкой на некое собственное расследование уверяет, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах. Якобы его по подозрению в шпионаже выслали из США. Газета ссылается на официальные документы о составе сотрудников советского постпредства при ООН в Нью-Йорке за 1985 и 1986 годы. Из них следует, что Яковенко покинул свою должность в постпредстве и вернулся в Москву, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов. Британская газета подчеркивает, что в то время источники американских СМИ в администрации президента Рональда Рейгана утверждали, что эта высылка «станет сокрушительным ударом по КГБ и ГРУ в Нью-Йорке» и затронет «старших офицеров (советской) разведки». Всего в 1986 году на фоне советско-американского противостояния в ответ на высылку из СССР 30 обвиненных в шпионаже американских дипломатов власти США выслали 80 сотрудников советских диппредставительств в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Более того, издание подозревает, что Яковенко мог шпионить и в Великобритании. The Daily Mail обратила особое внимание на то, что в 1996 году Александр Яковенко получил медаль «За заслуги перед Отечеством», а совсем недавно – орден Александра Невского. На эту тему «Мы знаем, что Россия существенно увеличила число своих шпионов в Соединенном Королевстве с момента окончания холодной войны. Потенциально, что могло бы быть лучше, чем иметь одного из своих на должности посла? Я подозреваю, что комичный образ господина Яковенко это именно образ, за которым скрывается хитрый оперативник», – заявил депутат Палаты общин британского парламента, консерватор Боб Сили. Он вместе с независимым парламентарием Иэном Остиным потребовали от главы МИД Великобритании Джереми Ханта изучить якобы имевшие место связи посла России в Соединенном Королевстве Александра Яковенко также с КГБ и ГРУ. Диппредставительство России уже направило главному редактору британского издания письмо с требованием извиниться перед российским послом в Великобритании Александром Яковенко за «грубую ложь». В письме говорится, что информация газеты, что Яковенко, работая в Нью-Йорке послом, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. Он проработал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 годы, после чего уехал в связи с завершением командировки. Про шпионаж – это выдумки и клевета. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные «расследования британской прессы» настоящими мемами. «Годовщина «Солсбери» отмечена британскими бульварными газетами достойно и как всегда срежиссировано. Журналисты там не зря едят свою кашу – найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался... Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», – написала она в своем Facebook. Захарова также отметила явные фактические ошибки в статье The Mail on Sunday про отъезд Яковенко из Нью-Йорка. А что касается награждения его орденом Александра Невского, то в один день с ним был награжден также постпред при ЕС Владимир Чижов. Кроме того, пишет Захарова, недавно ордена удостоились посол в Италии, заместитель министра иностранных дел, ныне посол во Франции Алексей Мешков и замминистра иностранных дел Александр Грушко. «А почему? Потому что исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии. Если же британские журналисты реально полагают медаль «За заслуги перед Отечеством» военной наградой – у меня вообще слов нет», – написала она. Захарова заявила, что британские журналисты «дурно образованы и плохо воспитаны», в противном случае «они не стали бы пропагандистами». «Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Правительство Мэй молчит все упорнее. А посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть –попытаться сделать из посла шпиона. Тактика не новая и очень глупая. Но другого от нынешнего правительства Великобритании, которое оркеструет медийные кампании, основанные на бесконечных «утечках», ожидать не приходится», – заключила она. Зачем британские СМИ продолжают поддерживать ажиотаж вокруг события 4 марта в Солсбери, подогревая его новыми фейковыми публикациями? «С самого начала эта провокация имела цель отвлечь британцев от темы Брекзита, а также угодить своему главному союзнику – Вашингтону. Но все эти сенсационные разоблачения, как вы помните, постепенно отпадали, потому что никаких подтверждений не было. Поэтому эту годовщину они будут использовать для очередной пиар-атаки на Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Конечно, британские СМИ создают ажиотаж. Они пытаются хоть как-то напомнить об этом событии, потому что в мире уже подзабыли. Зачем это? Во-первых, в мире не о чем писать, по всей видимости. Во-вторых, британским правящим кругам выгодно тему Брекзит хоть чем-то заменять. В-третьих, британские спецслужбы в свое время много чего насочиняли и наделали, но тема тухнет а, значит, их усилия были напрасны, наши дипломаты возвращаются в страны, из которых они были высланы и т.д. Да и вообще журналистам привычно вспоминать и анализировать годовщины. Это профессиональный прием», – поясняет газете ВЗГЛЯД зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов. Английский бизнес продолжает страдать из-за Brexit. Свежие данные Конфедерации британской индустрии(CBI) показали, что бизнес-активность Англии является наименьшей с 2013 года. Так, индекс активности частного сектора по итогам февраля составил минус 3%, в то время, как в январе этот показатель равнялся нулю. Отмечается, что уже к маю показатель может упасть до минус 4%. Будут затронуты преимущественно такие сферы, как обслуживание и производство. Эксперты CBI подчеркивают, что компании вынуждены заморозить инвестиции, а деловые отношения в связи с предстоящим Brexit становятся напряженными. Кроме того, ритейлеры все больше считают правильным не реализовывать продукцию, а копить ее из-за рисков, связанных с таможней после выхода Великобритании из ЕС. В том случае, если участники парламента Англии не придут к соглашению по Brexit, экономика страны получит долгосрочный ущерб. Вместо очередных фейковых расследований, британцам лучше было бы ответить на целый список вопросов, которые имеются в этом деле. «Никто до сих пор не понимает, на самом деле, отравили Скрипалей или нет. Всю эту историю мы узнаем исключительно из каких-то таинственных источников. Медицинского осмотра у максимально объективных людей Скрипали не проходили», – напомнил Климов. «Живы ли в настоящее время Скрипали? Отца вообще не показывали публике, а дочь показали явно под контролем спецслужб. После этого она совсем пропала и закрадывается такое страшное подозрение – а вдруг с ними что-то случилось? Если не хотите давать интервью россиянам, то дайте хотя бы интервью в присутствии представителей британских спецслужб, Скотланд-Ярда или каких-то правильных, на их взгляд, газет. Мы ждем, когда нам предъявят живых Скрипалей, хотя бы живую картинку или дадут послушать их голос. Но ничего нового не предъявляют, только каждый раз вешают все новые и новые обвинения», – удивляется Джабаров. Лондон пытается спасти свою репутацию в той паутине лжи, которую сами же и сплели. «Британцы совершили роковую ошибку, когда, не дождавшись ни завершения расследования, ни каких-то объективных данных, сформулировали жесткую не допускающую интерпретаций версию происшествия, обвинительное заключение в адрес России. Теперь британцам деваться некуда, свободы маневра нет, поэтому они вынуждены идти вперед, и собственную доказательную базу подверстывать под ту версию, которая была озвучена год назад. Она рассыпается, доказательств не находится. Все эти истории связаны с защитой собственной репутации, собственного права монопольно выносить приговоры вне зависимости от того, насколько они обоснованы», – говорит председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

