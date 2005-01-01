Российское посольство в Великобритании выразило готовность к встрече с сыном умершей в британском Эймсбери Дон Стерджес, которая якобы попала под воздействие нервно-паралитического вещества, сообщает российское диппредставительство.

«Планируем послать (Эвану) Хоупу доклад «Солсбери: вопросы без ответов», который подготовило посольство в связи с годовщиной инцидента в Солсбери. В нем изложено все, что известно российской стороне об этом деле. Посольство также готово встретиться с Хоупом с тем, чтобы постараться ответить на все интересующие вопросы относительно российской официальной позиции», – передает ТАСС сообщение посольства.

Диппредставительство выразило сыну Стерджес глубокое сочувствие.

Ранее стало известно, что сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле 2018 года в результате якобы воздействия нервно-паралитического вещества, заявил в интервью британским СМИ, что чувствует себя преданным британским правительством после гибели его матери. Он также написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.

30 июня Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля Стерджес скончалась. Роули выписали из больницы через 12 дней после этого. Британские СМИ утверждали, что они попали под воздействие «Новичка», которым отравили Скрипалей в Солсбери. Москву обвинили в причастности к инциденту, однако Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США.