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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:13  |  vz.ru
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Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе

          «Расследователи» утверждают, что Петрова и Боширова арестовали в Нидерландах   21 сентября 2018, 17:25
          Фото: Metroplitan Police/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          У Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении семьи Скрипалей, чрезвычайно насыщенная жизнь. Некие «расследователи» расписали их перемещения по миру – столь активные и странные, что может показаться, будто в «ГРУ» работают всего два человека. Но на деле эти «невероятные приключения» объясняются довольно просто.

          Русскоязычный сайт The Insider опубликовал вторую часть совместного с британской конторой Bellingcat «расследования», посвященного Александру Петрову и Руслану Боширову. Больше всего этот текст напоминает фанфик на фильмы «Форрест Гамп» (США) и «Столетний старик, который вылез в окно и исчез» (Швеция), конкретно – в той части, где главные герои встречаются с сильными мира сего.

          Американцы вмонтировали Форреста Гампа в кадры реальной кинохроники и благодаря этому получили «Оскара» за спецэффекты – в 1994 году подобное было в новинку. Шведы сэкономили, и их Алан Карлссон пьет водку со Сталиным, которого играет литовский актер Альгирдас Паулавичюс.

          «Расследование» The Insider и Bellingcat не утруждает себя доказательствами, сконцентрировавшись на голословных утверждениях. Причем авторы сами понимают, что пишут нечто из ряда вон, и текст постоянно перемежается словами «маловероятно» или «это звучит не слишком правдоподобно».

          Что утверждают расследователи? Сперва они повторяют уже опровергнутые заявления о пометках «совершенно секретно» на паспортах Петрова и Боширова. Следом публикуют фото паспорта «засвеченного гээрушника», номер которого всего на несколько цифр отличается от документов «солсберецких». Это последний «фотодокумент», дальнейший рассказ идет либо со ссылками на «источники», либо вообще без оных.

          Итак, некие «источники в правоохранительных органах Нидерландов» сообщили «расследователям», что Петров и Боширов были теми самыми «агентами ГРУ», которых арестовали в этой стране «по пути в швейцарскую лабораторию», после чего выслали.

          Помимо очевидной неправдоподобности самой истории (что, в «ГРУ» служат всего два человека?), есть еще проблемы с датами. Голландские СМИ утверждали, что это произошло после отравления Скрипалей, а The Insider и Bellingcat строят цепочку своих утверждений на том, что Петров и Боширов сперва «засветились» в Нидерландах и только потом получили британскую визу и полетели прямым рейсом из Москвы травить Сергея Скрипаля, его дочь, кота и морских свинок.

          Дальше идут не подтвержденные вообще никакими ссылками утверждения. Якобы Петров в конце января – начале февраля этого года был в Швейцарии и, как предполагают «расследователи», в процессе этой поездки был арестован в Голландии, после чего отправлен обратно в Альпы.

          На ваш взгляд

           
          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?



          Обсуждение: 125 комментариев

          В 2016 году Петров якобы был в Амстердаме в дни референдума об ассоциации с Украиной. Странно, что буйная фантазия авторов не приписала ему фальсификации результатов плебисцита, но нельзя исключать, что это произойдет в третьей части «расследования».

          Теперь цитата: «11 июля 2016 года Петров на междугороднем автобусе въехал в Казахстан, причем в качестве направления своей поездки указал ни много ни мало Пекин. Более странного способа добраться до Пекина и представить себе нельзя – но, скорее всего, ни в какой Пекин он и не собирался, так как возвращался в Москву уже 26 июля из Тель-Авива».

          Для того, чтобы выступать с подобными утверждениями, надо не только обладать информацией из загранпаспорта Петрова, но и коррумпировать казахстанскую пограничную службу, потому что именно она спрашивает въезжающих в страну о цели поездки. А заодно – израильскую, потому что Израиль не ставит свои штампы в загранпаспорта граждан России, а выдает миграционную карточку, которую затем забирает.

          Есть альтернатива – взломать или купить базу данных авиакомпании, которой Петров якобы летел из Израиля. Но эта информация легко подделывается, то есть даже если The Insider и Bellingcat опубликуют именно такое фотоподтверждение своих заявлений, это будет очередное «хайли лайкли» (не говоря о том, что география всех этих поездок вполне совпадает с заявленным им и Бошировым способом заработка – продажей пищевых добавок и витаминов для поклонников ЗОЖ).

          Поэтому обсуждать всерьез невероятные приключения Петрова в Казахстане, Китае и Израиле не имеет смысла.

          Показательно, что ни The Insider, ни Bellingcat не являются средствами массовой информации – это просто сайты в интернете. Известны имена хозяев: в случае с The Insider это оппозиционер Роман Доброхотов, в случае с Bellingcat – британский блогер Элиот Хиггинс. Но исследования никем не подписаны, это просто анонимки, легализованные через «сливные бачки» (так обычно называют сайты для публикации компромата).

          Правоохранительные органы, как правило, игнорируют подобные сайты. The Insider помогал Наталье Поклонской в ее бессмысленной и беспощадной борьбе с фильмом «Матильда», передав депутату информацию о «коррупционных нарушениях», которую та направила в Счетную палату и Следственный комитет. Разумеется, никаких уголовных дел возбуждено не было.

          При этом нет особых сомнений в том, что у частных лиц Доброхотова и Хиггинса нет ни финансовых, ни технических возможностей взламывать или покупать базы авиакомпаний и ФМС. То есть «сливают» им информацию (в данном случае не принципиально – правдивую или фейковую) те, у кого подобные возможности есть.

          В конечном итоге трудно не согласиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, заявившей следующее: «У меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И, мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу».

          Авторы The Insider и Bellingcat обвиняют российские спецслужбы в непрофессионализме: «Более небрежный подход к национальной безопасности невозможно себе представить». Между тем, сами же перепутали даты отравления Скрипалей и «задержания Петрова и Боширова» в Нидерландах, а также забыли о банальном чувстве меры, сделав Петрова участником референдума в Голландии, путешествия в Израиль через Казахстан и Китай и приплетя к этой истории не менее фейковую байку про якобы организованный ГРУ «переворот в Черногории»

          Сложно сказать, какие еще невероятные приключения предстоят «солсберецким» в третьей части «расследования». Про убийство Кеннеди Мария Захарова уже шутила. Возможно, Петров и Боширов окажутся организаторами побега Ассанжа из посольства Эквадора, тайными советниками Марин Ле Пен и учителями танцев Терезы Мэй.

          Фантазия у анонимных авторов The Insider и Bellingcat богатая, в этом сомнений нет. Но верить «сливным бачкам» как минимум нерационально.


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