Стало известно о задержании Петрова и Боширова в Нидерландах

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, ранее были задержаны прокуратурой Нидерландов, заявляет международная группа расследователей Bellingcat.

Специалисты Bellingcat, изучив публикации ряда СМИ, пришли к выводу, что Петров и Боширов связаны с эпизодом, произошедшим в Нидерландах весной 2018 года – тогда прокуратура этой страны произвела задержание двух россиян на пути в лабораторию швейцарском городе Шпиц, говорится на сайте международной группы.

Эта лаборатория, в частности, помогает в расследовании химатаки в Сирии и отравлении Скрипалей.

Отмечается, что при себе задержанные имели средства компьютерной связи.

В Bellingcat пришли к выводу, что после этого инцидента Петрова и Боширова депортировали из страны, и маловероятно, что они могли снова воспользоваться шенгенской визой.

Подчеркивается, что последней их поездкой в эту зону была именно Швейцария.

При этом расследователи допускают, что арестованными могли быть и не Петров с Бошировым.

В России опровергали заявления о задержании и высылке российских граждан из Нидерландов. Так, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Амстердам не передавал каких-либо данных о высланных «русских шпионах», и назвал сообщения об этом «вбросами».

Российское посольство в Швейцарии назвало ситуацию абсурдной и предположило, что это является очередным витком антироссийской кампании.

Депутат Госдумы Андрей Луговой в комментарии для газеты ВЗГЛЯД назвал информацию об очередных «русских шпионах» манией преследования.

Во вторник послов Швейцарии и Нидерландов вызвали в МИД из-за «шпиономании».

Напомним, на минувшей неделе СМИ сообщили о расследовании The Insider, которое было проведено совместно с проектом Bellingcat.

Расследователи изучили базу ФМС и якобы обнаружили на файле с паспортными данными Петрова штамп «сведений не давать» с рукописной отметкой «есть письмо с. с.», что они расшифровали как «совершенно секретно».

На основании этого в The Insider пришли к выводу, что Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб.

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, после чего Лондон бездоказательно обвинил Россию в причастности к этому инциденту.

В сентябре Британией были названы «подозреваемые» в отравлении – Александр Петров и Руслан Боширов.

В интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян они опровергли работу в ГРУ, а также ответили на вопрос о флаконе с «Новичком» и указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.