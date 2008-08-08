Дипломаты отреагировали на сообщения о высылке «российских шпионов» из Нидерландов

Российское посольство в Швейцарии назвало абсурдными сообщения СМИ о высылке из Нидерландов якобы подозреваемых в шпионаже россиян.

«Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными, и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Берне, опубликованном в Facebook.

Посольство отметило, что публикация является очередным антироссийским вбросом, который появился через полгода после начавшейся истерии вокруг «дела Скрипалей».

Ранее источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger сообщили, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию. Утверждается, что у россиян было «оборудование для взлома компьютерной системы лаборатории» в швейцарском Шпице и «они работали на ГРУ».