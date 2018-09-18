Послов Швейцарии и Нидерландов вызвали в МИД из-за «шпиономании»

В российский МИД вызвали посла Швейцарии Ива Росье и посла Нидерландов Рене Джонс-Бос в связи с нагнетанием «шпиономании».

«Потребовали от Росье разъяснений в связи со звучащими в последние дни в Швейцарии бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны в наращивании активности российских спецслужб в Швейцарии, причастности неких «российских агентов» к «незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Иву Росье указали на то, что продолжение такой «конфронтационной риторики» может нанести российско-швейцарским отношениям, которые в целом «конструктивно развиваются».

В связи с «продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании» для беседы в МИД была приглашена посол Нидерландов в Рене Джонс-Бос.

«Внимание нидерландской стороны было привлечено к недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям», – отмечается в сообщении российского МИДа.

Накануне швейцарский МИД заявил об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов. Это было сделано после того, как газета Tages Anzeiger написала о том, что каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии якобы работает на внешнюю разведку России.

Этому предшествовало сообщение голландской газеты NRC Handelsblad со ссылкой на источники о якобы задержании в Нидерландах в начале 2018 года двух «российских шпионов».