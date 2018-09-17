Швейцария ужесточила правила аккредитации российских дипломатов

Швейцария призывает Россию «немедленно прекратить нелегальную деятельность» на территории страны и принимает решение ужесточить процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов, заявили в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (внешнеполитическое ведомство) страны.

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов. Рассмотрение российских заявок на аккредитацию усилилось», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы швейцарского ведомства Пьерр-Ален Эльтшингер.

В МИД Швейцарии сообщили, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

В то же время, он заявил, что страна продолжит предпринимать усилия, направленные на сохранение хороших отношений с Россией.

Ранее газета Tages Anzeiger написала о том, что каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии якобы работает на внешнюю разведку России.

На прошлой неделе источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger сообщили, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию. Утверждается, что они следили за работой лаборатории в швейцарском Шпице, где изучались образцы отравляющего вещества «Новичок» из Солсбери.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство Нидерландов не передавало Москве информацию о каких-либо высланных «русских шпионах». Он исключил возможность того, что такое событие, якобы произошедшее полгода назад с участием специалистов из трех, могло пройти без внимания СМИ.