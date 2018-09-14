Лавров отреагировал на сообщение о пойманных в Нидерландах «русских шпионах»

Взгляд
14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
Разделы

Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
Перейти а раздел…

В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании «дела Скрипалей»Фото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
Перейти а раздел…

После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
Перейти а раздел…

Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...

На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Высказывания: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов. Что же было на самом деле? Все гораздо интереснее. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

    Обсуждение: 30 комментариев

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 23 комментария

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Комитет ВАДА рекомендовал восстановить РУСАДА
          РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в ересиСимоньян сказала, поверила ли она Петрову и БошировуРешающее испытание F-35 сорвалось из-за нового недостаткаИз Петра Верзилова делают Сергея Скрипаля
          Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» ВМС УкраиныПользователи Twitter поупражнялись в остроумии в аккаунте Солсберийского собораУкраину заподозрили в «химической атаке» на КрымЛавров пригрозил Киеву «катастрофой»
          Патриарх Кирилл прекратил поминовение патриарха ВарфоломеяСША заявили о наличии улик по «вмешательству» России в электросетиВыяснилось, за что эротическую модель обварили кипятком в СИЗОМеркель объяснила Прибалтике значимость «Северного потока – 2»

          Главная тема


          Денежный спор России и Украины угрожает британской судебной системе

          предчувствие катастрофы


          Кучма пришел в ужас от происходящего на Украине

          «опасные маневры»


          Адмирал оценил действия российского катера, напугавшего пограничников Украины

          «Это постыдно»


          США поддержали Россию в важном для Донбасса вопросе

          интервью Симоньян


          На руке Боширова рассмотрели след от наручников

          особый случай


          В Росгвардии назвали автора идеи вызвать Навального на дуэль

          Российская фигуристка


          Медведева дала обещание о выступлении за другую страну

          международный статус рубля


          Глава ВТБ представил план по отказу от доллара

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          Тимати и Нурмагомедов


          Андрей Бабицкий: Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

          Дыра в «Союзе»


          Эдуард Биров: Нужно ли выгонять американцев с МКС за диверсию

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Лавров отреагировал на сообщение о пойманных в Нидерландах «русских шпионах»

          14 сентября 2018, 19:55

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Правительство Нидерландов не передавало Москве информацию о каких-либо высланных «русских шпионах», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

          «Не могу предположить, что такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран, могло бы остаться вне поля зрения СМИ», – приводит его слова ТАСС.

          Лавров сказал, что Москва сможет прокомментировать сообщения о «русских шпионах», когда будут представлены какие-то факты.

          «Такие вбросы в СМИ, стремление сделать СМИ инструментом своей неприглядной политики рассматривать всерьез не можем и не будем», – подчеркнул министр.

          Напомним, источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger сообщили, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию. Утверждается, что они следили за работой лаборатории в швейцарском Шпице, где изучались образцы отравляющего вещества «Новичок» из Солсбери.

          В посольстве России в Швейцарии это сообщение вызвало много вопросов. Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал появившиеся данные манией преследования.

          Позже представитель федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB) Изабель Грабер подтвердила участие ведомства в операции по выявлению двух «русских шпионов» в Нидерландах.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............