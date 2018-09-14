Лавров отреагировал на сообщение о пойманных в Нидерландах «русских шпионах»

Правительство Нидерландов не передавало Москве информацию о каких-либо высланных «русских шпионах», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

«Не могу предположить, что такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран, могло бы остаться вне поля зрения СМИ», – приводит его слова ТАСС.

Лавров сказал, что Москва сможет прокомментировать сообщения о «русских шпионах», когда будут представлены какие-то факты.

«Такие вбросы в СМИ, стремление сделать СМИ инструментом своей неприглядной политики рассматривать всерьез не можем и не будем», – подчеркнул министр.

Напомним, источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger сообщили, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию. Утверждается, что они следили за работой лаборатории в швейцарском Шпице, где изучались образцы отравляющего вещества «Новичок» из Солсбери.

В посольстве России в Швейцарии это сообщение вызвало много вопросов. Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал появившиеся данные манией преследования.

Позже представитель федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB) Изабель Грабер подтвердила участие ведомства в операции по выявлению двух «русских шпионов» в Нидерландах.