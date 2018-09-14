Швейцарская разведка подтвердила свое участие в поимке «русских шпионов»

Представитель федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB) Изабель Грабер подтвердила участие ведомства в операции по выявлению двух «русских шпионов» в Нидерландах.

Грабер отметила, что властям Швейцарии известно о поимке «русских шпионов» в Гааге, передает РИА «Новости».

«Швейцарская федеральная разведывательная служба (NDB) активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими партнерами. Таким образом, NBD способствовала предотвращению незаконных действий, направленных против критически важной швейцарской инфраструктуры», – сказала она.

В федеральной прокуратуре Швейцарии (BA) сообщили, что в марте 2017 года было открыто уголовное дело по статье уголовного кодекса о политической разведывательной деятельности.

«В рамках этого уголовного дела в сотрудничестве с NDB удалось идентифицировать двух человек. Здесь идет речь о лицах, которые затронуты упомянутой NDB операцией», –рассказали в ведомстве.

Ранее пятницу европейские СМИ сообщали о задержании в Нидерландах в начале года двух «российских шпионов из ГРУ», якобы следивших за швейцарской лабораторией.

В посольстве России в Швейцарии это сообщение вызвало много вопросов. Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал появившиеся данные манией преследования.