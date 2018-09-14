Дипломаты усомнились в истории с задержанием в Нидерландах «российских шпионов»

Сообщение СМИ о задержании двух «российских шпионов из ГРУ» в Нидерландах, якобы следивших за швейцарской лабораторией, вызывает много вопросов и является очередным витком антироссийской кампании, заявили в посольстве России в Швейцарии.

Представитель дипмиссии сообщил «Интерфаксу», что в посольстве не располагают информацией о якобы задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией, занимавшейся изучением химических веществ, которые, как утверждается, применялись в Солсбери и Сирии.

Он уточнил, что российские дипломаты ознакомились с совместным «расследованием» швейцарской и нидерландской газет. «Она вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается», – сказал представитель посольства. Он задался вопросом о том, почему только сейчас СМИ об этом написали, если сам инцидент якобы произошел полгода назад. «Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно», – добавил представитель посольства.

Посольство России в Нидерландах, а также официальный представитель Службы внешней разведки России Сергей Иванов отказались комментировать сообщения о якобы задержании россиян.

Напомним, источники голландской газеты NRC Handelsblad и швейцарского издания Tages-Anzeiger сообщили, что двух «российских шпионов» якобы задержали в Нидерландах в начале 2018 года, а потом выслали в Россию. Утверждается, что у россиян было «оборудование для взлома компьютерной системы лаборатории» в швейцарском Шпице и «они работали на ГРУ».