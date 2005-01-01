МВД оценило «расследование» СМИ о Петрове и Боширове

По базе данных УФМС нельзя определить, является ли человек сотрудником ГРУ, заявили в МВД, комментируя «расследование» СМИ об Александре Петрове и Руслане Боширове.

Замглавы МВД Игорь Зубов, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что это «невозможно», передает ТАСС.

На прошлой неделе СМИ сообщили о расследовании The Insider, которое было проведено совместно с проектом The Bellingcat. Журналисты изучили базу ФМС и якобы обнаружили на файле с паспортными данными Петрова штамп «сведений не давать» с рукописной отметкой «есть письмо с. с.», что они расшифровали как «совершенно секретно».

На основании этого The Insider приходит к выводу, что Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб.

В марте в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, после чего Лондон сразу бездоказательно обвинил в этом Россию. Только недавно были названы «подозреваемые» в отравлении – Александр Петров и Руслан Боширов, которые дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян и опровергли работу в ГРУ, а также ответили на вопрос о флаконе с «Новичком» и указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.