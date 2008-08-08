Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно.

Лондон отказался верить сказанному Александром Петровым и Русланом Бошировым. Так в целом можно охарактеризовать отклик британцев на заявления, прозвучавшие в четверг из уст подозреваемых по «делу Скрипалей» в интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.

Официальный Лондон сразу назвал интервью лживым и искажающим информацию. «Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих людей как главных подозреваемых в связи с нападением в Солсбери», – приводит заявление МИД Великобритании РИА «Новости».

По словам представителя британского МИДа, «очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки». В Лондоне считают, что Петров и Боширов якобы «использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие» на британских улицах. Кстати, в полиции Лондона не стали комментировать интервью. «На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет», – заявили в Скотленд-Ярде.

Выпады Форин Офиса не остались без внимания российских коллег. Представитель нашего МИДа Мария Захарова указала на то, что экс-министр иностранных дел «Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй».

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А в ответ на сомнения британцев в правдивости слов россиян сыронизировала, что «это говорят те же люди в Форин Офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена».

Член британского парламента от округа Солсбери Джон Глен написал в своем «Твиттере», что заявления россиян не заслуживают доверия и не совпадают с данными разведки. Правда, Глен при этом не заметил, что переврал фамилию одного из россиян: «Рад, что Александр Петров и Руслан Боришов смогли увидеть достопримечательности мирового класса, которые может предложить Солсбери. Но очень странно, что они повидали их всего за два дня, неся «Новичок» в багаже».

Хором отвергла выступление Петрова и Боширова как неубедительное и английская печать. Правда, по мнению британской газеты Guardian, интервью демонстрирует, что российские власти не собираются отрицать правдивость видеоматериалов, предоставленных британской полицией, но в то же время Москва утверждает, что произошедшее было неверно истолковано.

На ваш взгляд Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери? Да, полностью

Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

Не верю



Газета предложила представителям официальных кругов, в том числе спецслужб, оценить объяснения Петрова и Боширова. Один из источников, не названный по имени, назвал эти объяснения «настолько смехотворными», что «лишаешься дара речи». «Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте. Но сегодня, как это и было раньше, русские откликнулись на нашу просьбу очередной порцией дезинформации и лжи», – цитирует издание чиновника из правительственных структур.

Daily Mail свою статью начинает со слов: «Российские убийцы, посланные отравить двойного агента Сергея Скрипаля, прервали свое молчание, дав странное интервью, в котором утверждают, что они были всего лишь туристами, пытавшимися найти собор в Солсбери, после того как не смогли найти Стоунхендж».

Неспособность найти главную достопримечательность города, кстати, весьма повеселила британских журналистов.

«Утверждения подозреваемых по делу Скрипаля просто восхитительны. Город был так «занесен снегом», что они смогли пройти 0,7 мили до собора в Солсбери, но не смогли осилить милю, чтобы пройти по дороге Кристи Миллер в противоположном направлении», – написал в соцсетях известный публицист Гай Уолтерс, имея в виду дорогу к Стоунхенджу. Он называет россиян «бедными овечками», которые, видимо, «заблудились».

Уолтерс также обращает внимание на то, что на мартовских видеозаписях хорошо видно отсутствие признаков «снежного коллапса» на улицах Солсбери, на который в интервью жалуются Петров и Боширов.

Корреспондент Би-би-си Гордон Корера считает, что интервью целиком рассчитано на российскую аудиторию, для которой эти двое должны предстать жертвами необоснованных обвинений.

«Но риск для России заключается в том, что интервью вызывает больше вопросов, чем ответов,

– полагает журналист. – Оно дает больше информации скептикам, желающим разобраться в этом деле и поставить под сомнение российскую официальную версию».

«Заявленное алиби покушавшихся на Скрипаля – это всего лишь то, что они хотели посмотреть «знаменитый собор в Солсбери», – иронизирует в своем «Твиттере» собкор Telegraph в Москве Алек Лун. И добавляет: «Я думаю, можно закрыть дебаты о профессионализме ГРУ».