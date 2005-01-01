Постпред России при ОЗХО: Лондон целенаправленно затеял провокацию в Солсбери

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...

Квантовая Россия

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Пятьдесят лет назад люди были уверены в том, что к 2018 году человечество уж наверняка полетит в дальний космос обживать открытые там пригодные для жизни планеты. Не получилось. Случилась штука не менее удивительная. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
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      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
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        • Тот, кто чаще критикует

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          Постпред России при ОЗХО: Лондон целенаправленно затеял провокацию в Солсбери

          «Несмотря на оголтелую антироссийскую кампанию, наша работа находит отклик», – сказал полпред при ОЗХО   18 мая 2018, 19:35
          Фото: Michael Kooren/Reuters
          Текст: Никита Коваленко

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          «Благодаря нашим усилиям, при поддержке единомышленников – их у нас немало! – США и их союзникам, имеющим численное превосходство в ОЗХО, не удается проводить свои антисирийские решения на площадке нашей организации», – заявил газете ВЗГЛЯД постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

          В пятницу из больницы города Солсбери выписали экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, якобы отравленного веществом «Новичок». Накануне телеканал Sky News сообщал: британские следователи допрашивают Скрипаля по мере того, как он идет на поправку.

          Владимир Путин заявил, что рад выписке Скрипаля. «Дай бог ему здоровья», – приводит РИА «Новости» комментарий президента. Путин также отметил: «Я думаю, что если бы, как утверждают британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте... мгновенно или в течение нескольких секунд, ну, может, нескольких минут».

          Выписку бывшего полковника ГРУ прокомментировал и посол в Лондоне Александр Яковенко. Он заявил: Россия не считает перебежчика Скрипаля предателем. «Он свободный человек, российский гражданин, как и британский гражданин... Думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством», – заявил посол.  Яковенко также посетовал на то, что британские власти не дают доступа к пострадавшему российскому гражданину.

          О том, почему очень важно получить доступ к Скрипалю, газете ВЗГЛЯД рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

          ВЗГЛЯД: Александр Васильевич, многие переживают, что Россия ведет себя слишком мягко, много оправдывается. Как нужно действовать, чтобы разобраться с обвинениями в свой адрес по Сирии и по Скрипалям?

          Александр Шульгин: России не в чем оправдываться. Наша позиция четкая и понятная. Поверьте, в международно-правовом поле нами делается все возможное и даже больше. Несмотря на то, что против России ведется оголтелая кампания, наши шаги в ОЗХО и активная разъяснительная работа среди представителей государств-членов Организации находит отклик у многих из тех, кто способен мыслить самостоятельно и принимать решения на основе фактов, а не домыслов и постановочных видео. Во многом благодаря нашим усилиям при поддержке единомышленников – их у нас немало! – США и их союзникам, имеющим численное превосходство в ОЗХО, не удается проводить антисирийские решения на площадке нашей организации.

          Хочу напомнить, что не далее как 26 апреля Россия и Сирия провели в ОЗХО беспрецедентную по своему характеру и значению акцию. Нам удалось привезти из Сирии семнадцать свидетелей провокации с химоружием в Думе 7 апреля сего года и провести с ними брифинг в штаб-квартире ОЗХО и масштабную пресс-конференцию. Речь идет о тех самых якобы жертвах химатаки, которые фигурируют в известном видеоролике псевдогуманитарной организации «Белые каски», включая мальчика Хасана и его родителей. Именно этот ролик стал так называемым доказательством для США, Великобритании и Франции, осуществившим ракетный удар по Сирии 14 апреля. 

          Несмотря на осуществленную США подрывную работу (они буквально отговаривали делегации от участия в этом мероприятии), на брифинге присутствовало более пятидесяти делегаций государств-членов Организации. Там были, в том числе, и представители ряда стран Евросоюза.

          У многих делегаций после этого мероприятия раскрылись глаза на то, что в действительности происходит в Сирии. В восприятии этих людей, это означает, что и предыдущие случаи с использованием отравляющих веществ в Сирии весьма вероятно были таким же фейком. В конечном итоге западному лагерю все тяжелее будет рассчитывать на поддержку таких стран в его сомнительных затеях. 

          ВЗГЛЯД: Почему Британия так тщательно скрывает все детали этого дела? Если бы у нее действительно были доказательства, разве не логичнее было бы их все предоставить открыто для максимальной огласки?

          А.Ш.: Как следует из моего ответа на предыдущий вопрос, на деле получается явное несоответствие заявлений Великобритании предпринятым ею шагам. Это означает одно –

          Лондон, по всей видимости, затеял целенаправленно данную провокацию и абсолютно не заинтересован в установлении истины.

          Никаких доказательств в подтверждение причастности к этому делу России, у англичан попросту нет. Отсюда и такие, я бы сказал, несуразные действия Великобритании. Именно поэтому, кстати, она – в нарушение своих обязательств – до сих пор не предоставил консульский доступ к пострадавшим в этом инциденте российским гражданам Юлии и Сергею Скрипалям.

          В целом британская версия случившегося рассыпается на глазах.  Об этом свидетельствует и недавнее заявление президента Чехии Милоша Земана о проводившемся в этой стране синтезе вещества «Новичок», а также выступление в комитете по международным делам палаты общин Великобритании помощника премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла, сказавшего, что нет явных доказательств «российского следа» в этом деле.

          Таким образом, у нас есть основания полагать, что речь идет о срежиссированной властями Великобритании акции, направленной на подрыв наших двусторонних отношений и дискредитацию Российской Федерации в глазах мирового сообщества. Именно в этом кроется желание скрыть детали этого дела, и отказ от конструктивного сотрудничества с Россией для установления всех обстоятельств.

          ВЗГЛЯД: Какие действия британцев были бы корректными, соответствующими  международным нормам?

          Александр Шульгин: Любое государство-участник Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) – в соответствии со статьей VIII Конвенции – может обратиться в Технический секретариат за так называемым техническим содействием для проведения анализа того или иного токсичного вещества – чтобы, например, удостовериться, что он подпадает или не подпадает под режим контроля ОЗХО. Великобритания утверждает, что именно данной опцией она и воспользовалась, запросив экспертизу Технического секретариата.

          Однако этот вариант предусмотрен на тот случай, если речь идет о недостаточной компетентности и технической оснащенности государств-участников в определении химического вещества. Великобритании говорить об этом неуместно: Лондон обладает всеми возможностями для собственной экспертизы. Более того. Британская сторона, напомню, прямо обвинила Россию в целенаправленном применения против Скрипалей боевого отравляющего вещества типа «Новичок». Таким образом, англичане вводят в заблуждение мировое сообщество, поэтому они пригласили ОЗХО для подтверждения результатов их собственного расследования, а не для оказания технического содействия.

          На ваш взгляд

           
          Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля?



          Обсуждение: 136 комментариев
          Для случаев подозрений в несоблюдении КЗХО предусмотрен специальный механизм (статья IX), который предполагает широкий набор действий: от двусторонних консультаций до проведения т.н. инспекций по запросу, включающих незамедлительный выезд на места, отбор проб, опрос свидетелей и т.п. При этом, что немаловажно, все действия осуществляются транспарентно – заинтересованные государства обязаны делиться друг с другом, а также с ОЗХО, соответствующей информацией.

          ВЗГЛЯД: В последнее время были вопросы и к ОЗХО. Как могло выйти, что с утра глава организации делает одно заявление – относительно количества вещества – а уже вечером подчиненное ему ведомство заявляет прямо противоположное?

          А.Ш.: Честно говоря, мы были очень удивлены данной ситуацией и подобными заявлениями гендиректора Ахмета Узюмджю – профессионала и опытного дипломата. Не понимаем, как можно было так ошибиться!

          Исходим из того, что единственно верным является заявление руководителя пресс-службы Техсекретариата, основанное на данных известного доклада об оказании Великобритании технического содействия по инциденту в Солсбери. Конечно, ни о каких «сотнях граммах примененного вещества» речь идти не может.

          ВЗГЛЯД: Вы заявляли, что и сам доклад ОЗХО и ответы организации на ваши запросы также лишь порождают еще больше вопросов. О чем именно речь?

          А.Ш.: Действительно, вопросы по этому делу у нас имеются и к  Техсекретариату ОЗХО, мы их задали. Многие - технического плана - были подготовлены при активном участии российских экспертов-химиков. Не так давно получили ответы на ряд из них. Не скажу, что мы удовлетворены ими. Как и в случае с Великобританией с Техсекретариатом мы расходимся в главном: это никакое не техническое содействие. Коль скоро речь идет о применении химоружия, следует опираться на специальный механизм Конвенции для разрешения подобных ситуаций, а не пользоваться удобным – ни к чему не обязывающим стороны – неким «технически сотрудничеством». Технический секретариат, по сути, участвовал в национальном расследовании Великобритании. А от контактов с нами – хотя это предусмотрено Конвенцией – британцы напрочь отказались. Это идет вразрез с требованиями КЗХО.

          Конечно, ОЗХО техническая организация. Однако на сотрудников его Техсекретариата в последнее время оказывается серьезное давление. Сложно сохранять независимый, нейтральный статус. Но нельзя «играть на стороне» кого-то. Продолжим требовать от Техсекретариата необходимых разъяснений по всем имеющимся у нас вопросам.


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