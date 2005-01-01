Постпред России при ОЗХО: Лондон целенаправленно затеял провокацию в Солсбери

«Благодаря нашим усилиям, при поддержке единомышленников – их у нас немало! – США и их союзникам, имеющим численное превосходство в ОЗХО, не удается проводить свои антисирийские решения на площадке нашей организации», – заявил газете ВЗГЛЯД постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

В пятницу из больницы города Солсбери выписали экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, якобы отравленного веществом «Новичок». Накануне телеканал Sky News сообщал: британские следователи допрашивают Скрипаля по мере того, как он идет на поправку.

Владимир Путин заявил, что рад выписке Скрипаля. «Дай бог ему здоровья», – приводит РИА «Новости» комментарий президента. Путин также отметил: «Я думаю, что если бы, как утверждают британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте... мгновенно или в течение нескольких секунд, ну, может, нескольких минут».

Выписку бывшего полковника ГРУ прокомментировал и посол в Лондоне Александр Яковенко. Он заявил: Россия не считает перебежчика Скрипаля предателем. «Он свободный человек, российский гражданин, как и британский гражданин... Думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством», – заявил посол. Яковенко также посетовал на то, что британские власти не дают доступа к пострадавшему российскому гражданину.

О том, почему очень важно получить доступ к Скрипалю, газете ВЗГЛЯД рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

ВЗГЛЯД: Александр Васильевич, многие переживают, что Россия ведет себя слишком мягко, много оправдывается. Как нужно действовать, чтобы разобраться с обвинениями в свой адрес по Сирии и по Скрипалям?

Александр Шульгин: России не в чем оправдываться. Наша позиция четкая и понятная. Поверьте, в международно-правовом поле нами делается все возможное и даже больше. Несмотря на то, что против России ведется оголтелая кампания, наши шаги в ОЗХО и активная разъяснительная работа среди представителей государств-членов Организации находит отклик у многих из тех, кто способен мыслить самостоятельно и принимать решения на основе фактов, а не домыслов и постановочных видео. Во многом благодаря нашим усилиям при поддержке единомышленников – их у нас немало! – США и их союзникам, имеющим численное превосходство в ОЗХО, не удается проводить антисирийские решения на площадке нашей организации.

На эту тему

Хочу напомнить, что не далее как 26 апреля Россия и Сирия провели в ОЗХО беспрецедентную по своему характеру и значению акцию. Нам удалось привезти из Сирии семнадцать свидетелей провокации с химоружием в Думе 7 апреля сего года и провести с ними брифинг в штаб-квартире ОЗХО и масштабную пресс-конференцию. Речь идет о тех самых якобы жертвах химатаки, которые фигурируют в известном видеоролике псевдогуманитарной организации «Белые каски», включая мальчика Хасана и его родителей. Именно этот ролик стал так называемым доказательством для США, Великобритании и Франции, осуществившим ракетный удар по Сирии 14 апреля.

Несмотря на осуществленную США подрывную работу (они буквально отговаривали делегации от участия в этом мероприятии), на брифинге присутствовало более пятидесяти делегаций государств-членов Организации. Там были, в том числе, и представители ряда стран Евросоюза.

У многих делегаций после этого мероприятия раскрылись глаза на то, что в действительности происходит в Сирии. В восприятии этих людей, это означает, что и предыдущие случаи с использованием отравляющих веществ в Сирии весьма вероятно были таким же фейком. В конечном итоге западному лагерю все тяжелее будет рассчитывать на поддержку таких стран в его сомнительных затеях.

ВЗГЛЯД: Почему Британия так тщательно скрывает все детали этого дела? Если бы у нее действительно были доказательства, разве не логичнее было бы их все предоставить открыто для максимальной огласки?

А.Ш.: Как следует из моего ответа на предыдущий вопрос, на деле получается явное несоответствие заявлений Великобритании предпринятым ею шагам. Это означает одно –

Лондон, по всей видимости, затеял целенаправленно данную провокацию и абсолютно не заинтересован в установлении истины.

Никаких доказательств в подтверждение причастности к этому делу России, у англичан попросту нет. Отсюда и такие, я бы сказал, несуразные действия Великобритании. Именно поэтому, кстати, она – в нарушение своих обязательств – до сих пор не предоставил консульский доступ к пострадавшим в этом инциденте российским гражданам Юлии и Сергею Скрипалям.

В целом британская версия случившегося рассыпается на глазах. Об этом свидетельствует и недавнее заявление президента Чехии Милоша Земана о проводившемся в этой стране синтезе вещества «Новичок», а также выступление в комитете по международным делам палаты общин Великобритании помощника премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла, сказавшего, что нет явных доказательств «российского следа» в этом деле.

Таким образом, у нас есть основания полагать, что речь идет о срежиссированной властями Великобритании акции, направленной на подрыв наших двусторонних отношений и дискредитацию Российской Федерации в глазах мирового сообщества. Именно в этом кроется желание скрыть детали этого дела, и отказ от конструктивного сотрудничества с Россией для установления всех обстоятельств.

ВЗГЛЯД: Какие действия британцев были бы корректными, соответствующими международным нормам?

Александр Шульгин: Любое государство-участник Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) – в соответствии со статьей VIII Конвенции – может обратиться в Технический секретариат за так называемым техническим содействием для проведения анализа того или иного токсичного вещества – чтобы, например, удостовериться, что он подпадает или не подпадает под режим контроля ОЗХО. Великобритания утверждает, что именно данной опцией она и воспользовалась, запросив экспертизу Технического секретариата.

Однако этот вариант предусмотрен на тот случай, если речь идет о недостаточной компетентности и технической оснащенности государств-участников в определении химического вещества. Великобритании говорить об этом неуместно: Лондон обладает всеми возможностями для собственной экспертизы. Более того. Британская сторона, напомню, прямо обвинила Россию в целенаправленном применения против Скрипалей боевого отравляющего вещества типа «Новичок». Таким образом, англичане вводят в заблуждение мировое сообщество, поэтому они пригласили ОЗХО для подтверждения результатов их собственного расследования, а не для оказания технического содействия.

На ваш взгляд Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля? Силы, желающие покарать Скрипаля за предательство

Силы, желающие скомпрометировать Россию

Другой вариант



Для случаев подозрений в несоблюдении КЗХО предусмотрен специальный механизм (статья IX), который предполагает широкий набор действий: от двусторонних консультаций до проведения т.н. инспекций по запросу, включающих незамедлительный выезд на места, отбор проб, опрос свидетелей и т.п. При этом, что немаловажно, все действия осуществляются транспарентно – заинтересованные государства обязаны делиться друг с другом, а также с ОЗХО, соответствующей информацией.

ВЗГЛЯД: В последнее время были вопросы и к ОЗХО. Как могло выйти, что с утра глава организации делает одно заявление – относительно количества вещества – а уже вечером подчиненное ему ведомство заявляет прямо противоположное?

А.Ш.: Честно говоря, мы были очень удивлены данной ситуацией и подобными заявлениями гендиректора Ахмета Узюмджю – профессионала и опытного дипломата. Не понимаем, как можно было так ошибиться!

Исходим из того, что единственно верным является заявление руководителя пресс-службы Техсекретариата, основанное на данных известного доклада об оказании Великобритании технического содействия по инциденту в Солсбери. Конечно, ни о каких «сотнях граммах примененного вещества» речь идти не может.

ВЗГЛЯД: Вы заявляли, что и сам доклад ОЗХО и ответы организации на ваши запросы также лишь порождают еще больше вопросов. О чем именно речь?

А.Ш.: Действительно, вопросы по этому делу у нас имеются и к Техсекретариату ОЗХО, мы их задали. Многие - технического плана - были подготовлены при активном участии российских экспертов-химиков. Не так давно получили ответы на ряд из них. Не скажу, что мы удовлетворены ими. Как и в случае с Великобританией с Техсекретариатом мы расходимся в главном: это никакое не техническое содействие. Коль скоро речь идет о применении химоружия, следует опираться на специальный механизм Конвенции для разрешения подобных ситуаций, а не пользоваться удобным – ни к чему не обязывающим стороны – неким «технически сотрудничеством». Технический секретариат, по сути, участвовал в национальном расследовании Великобритании. А от контактов с нами – хотя это предусмотрено Конвенцией – британцы напрочь отказались. Это идет вразрез с требованиями КЗХО.

Конечно, ОЗХО техническая организация. Однако на сотрудников его Техсекретариата в последнее время оказывается серьезное давление. Сложно сохранять независимый, нейтральный статус. Но нельзя «играть на стороне» кого-то. Продолжим требовать от Техсекретариата необходимых разъяснений по всем имеющимся у нас вопросам.