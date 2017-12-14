Эксперт: 100 грамм «Новичка» стали бы самой большой катастрофой в истории человечества

Таким количеством можно отравить половину Лондона или, по крайней мере, гарантированно уничтожить все население Солсбери и его окрестностей, заявил газете ВЗГЛЯД химик Игорь Никулин, комментируя заявление главы ОЗХО о том, что доза отравляющего вещества в деле Скрипалей составляла от 50 до 100 граммов.

Заявление главы ОЗХО, что британского агента Сергея Скрипаля и его дочь отравили 50–100 г токсина, – это прямое свидетельство лжи британцев о якобы имеющихся свидетельствах в пользу применения «Новичка», заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН химик Игорь Никулин.

Если речь в деле об отравлении Скрипалей действительно идет о «Новичке», то «таким количеством можно отравить половину Лондона или, по крайней мере, гарантированно уничтожить все население Солсбери и его окрестностей», подчеркнул Никулин. «Это была бы самая большая катастрофа, связанная с применением химического оружия в истории человечества», – добавил эксперт.

Судя по всему, против Скрипалей использовалось какое-то вещество нелетального действия, например, BZ («Би-Зет»), о котором говорили швейцарские химики из лаборатории в городе Шпиц. «Би-Зет» временно, на несколько суток выводит человека из строя. У него появляются психические расстройства, галлюцинации, рассказал Никулин.

«Это вполне возможный вариант. Тем более в крови пострадавших обнаружены метаболиты этого вещества. Это означает, что оно вступило в реакцию и разложилось», – объяснил собеседник. «BZ, кстати, до сих пор стоит на вооружении в США и Великобритании», – добавил он.

Глава ОЗХО, скорее всего, в курсе обнаружения в крови пострадавших метаболитов вещества «Би-Зет». «Но ему очень не хочется разочаровывать британских заказчиков данного расследования», – полагает эксперт.

Напомним, в пятницу глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что доза вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов. По его словам, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.