Президент России Владимир Путин заявил, что рад выписке Сергея Скрипаля, но отметил, что если бы шпиона действительно пытались отравить боевым ядом, у того не было бы шансов выжить.

«Дай бог ему здоровья, мы очень рады», – приводит комментарий Путина РИА «Новости».

Глава государства выразил надежду, что Скрипаль будет «жив, здоров и невридим».

«Я думаю, что если бы, как утверждают британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, ну, может, нескольких минут», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В пятницу Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок».

Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

Тем временем посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия не считает Скрипаля предателем.