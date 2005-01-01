Россия не считает бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля предателем – он свободный человек и российский гражданин, урегулировавший проблемы с государством, заявил посол в Лондоне Александр Яковенко.

На вопрос о том, считает ли Россия Скрипаля предателем, Яковенко ответил отрицательно.

«Он свободный человек, российский гражданин, как и британский гражданин. Он может делать все, что пожелает. Я думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в пятницу Сергея Скрипаля выписали из больницы. 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

Напомним, в 2006 году Сергей Скрипаль был осужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу Британии, в 2010 году его освободили в обмен на задержанных за рубежом представителей российских спецслужб.

Британская пресса выдвинула несколько версий мотивов устранения Скрипаля, большинство которых подводят к мысли о «российском следе».

По одной из версий Скрипаля якобы устранил Кремль «подобно оппозиционеру Борису Немцову». Британская газета Times сравнила эту версию с тем, как «кошка оставляет убитую мышь на пороге дома своего хозяина».

Согласно второй версии издания, покушение на Скрипаля может резко заморозить отношения России с Западом. «В Москве могут опасаться, что после переизбрания Путин может начать серьезную перетасовку своего окружения и станет искать соглашения с Западом по Украине», – отмечалось в публикации.

По третьей версии, это якобы месть за выдачу Западу представителей российских спецслужб.