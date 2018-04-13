Британия заявила о слежке России за Скрипалем

Британские власти заявили, что российская сторона якобы вела слежку за экс-сотрудником ЦРУ Сергеем Скрипалем перед его отравлением.

Советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл направил генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, из которого следует, что Россия якобы рассматривает некоторых бывших граждан, шпионивших на другие государства, в качестве «законных целей для убийства». По мнению советника, среди таких перебежчиков мог оказаться и Скрипаль, пишет The Guardian.

«У нас есть информация, свидетельствующая об интересе российских спецслужб к Скрипалям начиная по крайней мере с 2013 года, когда учетные записи электронной почты, принадлежащие Юлии Скрипаль, были атакованы киберспециалистами ГРУ», – говорится в письме.

Седвилл также отметил, что «в 2000-е годы Россия приступила к реализации программы испытаний средств доставки боевых отравляющих веществ и подготовки личного состава специальных подразделений к применению этого оружия». По словам политика, эта программа якобы «включала изучение способов доставки нервно-паралитических веществ, в том числе путем их нанесения на дверные ручки».

Советник добавил, что Россия якобы продолжала разрабатывать небольшие объемы «Новичка» за последние 10 лет.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.

В пятницу российское посольство в Великобритании представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело», который содержит информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.