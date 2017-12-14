Посольство России в Лондоне опубликовало доклад по делу Скрипаля

Российское посольство в Великобритании представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело», который содержит информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В докладе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев. Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников.

Также из документа следует, что «Великобритания, говоря о том, что («Новичок») был «разработан Россией», никак не пояснила, что это означает». «Ни Россия, ни Советский Союз никогда не разрабатывали вещество под названием «Новичок», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

Там же отмечается, что слово «Новичок» было введено Западом в середине 1990-х для того, чтобы обозначить ряд химических веществ, разработанных там на основании информации, которая стала доступна благодаря эмигрировавшим российских исследователям.

«Британское упорство в использовании русского слова «Новичок» – попытка искусственно связать вещество с Россией», – говорится в докладе.

В ведомстве добавил, что «принимая во внимание обширную научную литературу, можно с уверенностью сказать, что любая современная химическая лаборатория способная синтезировать «Новички».

Кроме того, посольство России опровергло заявления Лондона о существовании в России закона, позволяющего уничтожать экстремистов за рубежом. «Британские власти утверждают, что Госдума приняла закон, который разрешает убийство «экстремистов» за рубежом. Это откровенная ложь. Такого закона в России нет», – говорится в докладе.

В документе отмечается, что в России в 2006 году был принят антитеррористический закон, который позволяет президенту страны с разрешения верхней палаты парламента, которое принимается публично, отправлять подразделения вооруженных сил бороться с террористами и их базами за рубежом.

«Это на самом деле та же процедура, предписанная Конституцией, на использование войск вне российской территории. Очевидно, что он ничего общего не имеет с убийством конкретных объектов. И ссылки на этот закон как на «подтверждение» российской политики демонстрируют полнейший недостаток экспертизы. Но одновременно встает вопрос, был ли господин Скрипаль вовлечен в какую-либо деятельность, которая, по мнению Великобритании, может быть расценена в РФ как террористическая или экстремистская», – подчеркивается в докладе.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.