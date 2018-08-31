Мэй порадовала соцсети новым танцем

Ролик с танцующей главой британского правительства Терезой Мэй в кенийской столице Найроби вновь вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей Сети.

Мэй и руководитель глава программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм встретились со скаутами Кении, чтобы объявить о запуске акции Plastic challenge, участники которой постараются отказаться от использования пластика на месяц, пишет «Ридус».

После официальной части несколько скаутов выступили перед британским премьером с танцевальным номером, и Мэй попыталась повторить их движения.

Новый ролик с танцем премьера вызвал у пользователей Сети неоднозначную реакцию. Некоторые попросили Мэй не повторять такие движения вновь, другие отметили, что политик «просто развлекается».

Ранее на этой неделе пользователи сети прокомментировали неловкий танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ЮАР.