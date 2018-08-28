Британцы высмеяли Мэй за «танец робота»

Пользователи сети прокомментировали неловкий танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ЮАР.

Видеоролик с танцем Мэй, которая решила присоединиться к ученикам средней школы в Кейптауне, опубликовало правительство ЮАР в Twitter. Под записью появилось немало комментариев, высмеивающих британского премьера.

«Мне кажется, кто-то забыл смазать ее», – пошутил Kipperwacker.

«Тереза Мэй – это я на свадьбах, когда меня вытаскивают на танцпол, хотя я весь вечер старался этого избежать», – признался журналист Алан Макгиннес.

Digby's Ghost решил, что танец Мэй напоминает танец робота Бендера из мультсериала «Футурама».

Mark Anthony McDonald вспомнил зажигательный африканский танец экс-президента США Джорджа Буша-младшего. По его мнению, «неловкие» па Мэй получились куда менее забавными.