Посол Яковенко потребовал извинений от британских СМИ

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за клевету, говорится в письме диппредставительства России главному редактору британского издания.

«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А.В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. А.В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью», – передает ТАСС текст письма посольства.

В послании подчеркивается, что посол ждет извинений от издания.

Ранее газета Mail on Sunday написала, что депутаты Палаты общин британского парламента потребовали от главы МИД страны Джереми Ханта изучить якобы имевшие место связи Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские СМИ отметили годовщину инцидента в Солсбери фейками.