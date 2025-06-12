Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.20 комментариев
Оставленную в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию
Оставленную в аэропорту Антальи новорожденную вернули из Турции в Россию
Восьмимесячная девочка, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, вернулась в Россию после оформления российского гражданства и свидетельства о рождении.
Ситуация с возвращением новорожденной россиянки, оставленной матерью в аэропорту Антальи, разрешилась благополучно, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Девочка по имени Николь была помещена в местную больницу после того, как ее мать оставила ребенка в туалете аэропорта осенью прошлого года. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее задержали.
Российские дипломаты в Анталье оформили свидетельство о рождении на девочку и предоставили ей российское гражданство. Генконсульство России обратилось за содействием в возвращении ребенка на Родину.
Малышка была успешно доставлена в Россию и теперь находится под наблюдением уполномоченного при президенте по правам ребенка. Мария Львова-Белова отметила: «Сегодня встречаем малышку в России».
В организации возвращения участвовали МИД России, Минпросвещения, правительство Московской области, российские дипломаты и представители русскоязычного православного общества Антальи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Антальи приговорил россиянку Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы за оставление младенца в аэропорту.
По данным следствия, 13 октября Бурнашкина родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений.
Покинуть Турцию ей не удалось, так как она была задержана вместе с матерью на паспортном контроле.