Оставленную в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию

Оставленную в аэропорту Антальи новорожденную вернули из Турции в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Ситуация с возвращением новорожденной россиянки, оставленной матерью в аэропорту Антальи, разрешилась благополучно, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Девочка по имени Николь была помещена в местную больницу после того, как ее мать оставила ребенка в туалете аэропорта осенью прошлого года. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее задержали.

Российские дипломаты в Анталье оформили свидетельство о рождении на девочку и предоставили ей российское гражданство. Генконсульство России обратилось за содействием в возвращении ребенка на Родину.

Малышка была успешно доставлена в Россию и теперь находится под наблюдением уполномоченного при президенте по правам ребенка. Мария Львова-Белова отметила: «Сегодня встречаем малышку в России».

В организации возвращения участвовали МИД России, Минпросвещения, правительство Московской области, российские дипломаты и представители русскоязычного православного общества Антальи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Антальи приговорил россиянку Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы за оставление младенца в аэропорту.

По данным следствия, 13 октября Бурнашкина родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений.

Покинуть Турцию ей не удалось, так как она была задержана вместе с матерью на паспортном контроле.