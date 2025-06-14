Юрист рассказала о возможности вернуть деньги за невозвратный билет

Юрист Яковлева: Есть ряд возможностей для возврата денег за невозвратный билет

Tекст: Ирма Каплан

«Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи», рассказала она агентству «Прайм».

Для оформления возврата потребуется предоставить перевозчику медицинские документы, подтверждающие невозможность поездки.

Аналогичные правила действуют при смерти близкого родственника, если к заявлению прикладываются копия свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родство. В подобных случаях, как указано в статье 108 Воздушного кодекса России и пункте 227 Правил воздушных перевозок, возврат осуществляется в полном объеме за вычетом фактически понесенных расходов.

Если поездка не состоялась по вине перевозчика, например, рейс отменен, задержан, изменено расписание или класс обслуживания, стоимость билета возвращается полностью. Такие ситуации распространяются и на невозвратные тарифы и подпадают под действие статьи 108 Воздушного кодекса и пункта 99 Правил железнодорожных перевозок.

При невозможности поездки из-за непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, закрытие границ или введение режима ЧС, возврат денег возможен на основании статьи 401 Гражданского кодекса.

Однако отказ от поездки по собственному желанию не считается уважительной причиной, и перевозчик не обязан возвращать деньги за невозвратный билет.

В ряде случаев перевозчики могут вернуть часть суммы в виде возврата сборов и налогов, если заявление подано заранее, что регулируется их внутренними правилами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авиакомпании с осени разрешат использовать обратный билет даже после опоздания на рейс, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.