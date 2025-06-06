Юрист рассказал о привилегии опоздавшим на рейс пассажирам с сентября

Юрист Хаминский: Опоздавшим на рейс разрешат использовать обратный билет

Tекст: Ирма Каплан

С сентября вступают в силу новые правила, согласно которым пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом даже после опоздания на исходный рейс. Ранее действовал приказ Минтранса, позволявший авиакомпаниям аннулировать обратный билет, если пассажир не явился в пункт вылета на первый рейс.

«Новый приказ отменяет это правило. Теперь пассажир сможет воспользоваться обратным билетом независимо от явки на первый полет», – рассказал юрист РИА «Новости».

Хаминский пояснил, что пассажиру разрешено воспользоваться обратным билетом вне зависимости от того, воспользовался ли он прилетом, что позволит пассажиру вернуться домой или к месту отправления по уже купленному билету.

Кроме того, новые правила обязывают авиакомпанию или агентство вернуть тариф и сборы за билет при отказе пассажира от перевозки или ее части, если тариф предусматривает возврат.

Авиакомпания удержит только плату за операцию возврата, услуги автоматизированного бронирования, оформление билета и оплату за сверхнормативный багаж.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нижней палате парламента рассмотрят инициативу о запрете продажи авиабилетов в количестве, превышающем число мест в самолете.