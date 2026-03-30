    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Reuters: Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    30 марта 2026, 02:18 • Новости дня

    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян

    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США применяют мошенническую схему с тем, чтобы выманить россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями, рассказали дипломаты ведомства.

    «Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – рассказали в МИД РИА «Новости».

    Днем ранее МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.


    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    @ Nanking2012/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    27 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    По подозрению в убийстве арестован коллега погибшей в Таиланде россиянки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Таиланде по обвинению в убийстве арестовали коллегу погибшей россиянки Вероники Партновой, которую нашли мертвой на кладбище в Бангкоке, сообщили в посольстве.

    Спутник 35-летней россиянки Вероники Партновой, чье тело было найдено на кладбище в Бангкоке, был арестован по подозрению в ее убийстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

    Как сообщает SHOT, задержанным оказался ее начальник, 42-летний Ильдар М., с которым погибшую связывали не только рабочие, но и личные отношения. Конфликт произошел 27 декабря. Знакомые рассказали, что ссора закончилась жестоким избиением. По их версии, мужчина сильно избил девушку, из-за чего она скончалась от полученных травм. В тот же день Ильдар якобы явился в полицию и написал заявление с признанием.

    Ранее материалы по уголовному делу направили консульским отделом посольства в следственное управление СК по Башкирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Вероника Партнова была обнаружена мертвой и похоронена на кладбище невостребованных тел в Бангкоке.

    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    @ Andrew Thomas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    27 марта 2026, 05:53 • Новости дня
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела продуктивные переговоры с членами конгресса, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно», – сказал Дарчиев РИА «Новости».

    По словам дипломата, сохраняется надежда на восстановление диалога между законодательными органами двух стран. Он сообщил, что делегация продолжит рабочие контакты на следующий день и подчеркнул, что происходящие события считает «очень позитивными».

    Напомним, делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США по вопросу восстановления межпарламентских контактов. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    28 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон

    Самолет российской парламентской делегации покинул Вашингтон

    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские депутаты завершили визит в США, вылетев из Вашингтона в Нью-Йорк после встреч с американскими коллегами и чиновниками, следует из полетных данных.

    Самолет, на борту которого находятся пятеро депутатов Госдумы, вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне и взял курс на Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Полет проходит согласно заранее утвержденному маршруту.

    Делегация российских парламентариев находилась в США в течение двух дней, проводя встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

    В состав делегации вошли пять законодателей, которые обсуждали вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений.

    Визит российских депутатов стал первым за последние годы после длительного перерыва подобных поездок. После завершения программы делегация направилась в Нью-Йорк, откуда планируется возвращение парламентариев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    29 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» с депутатами Госдумы приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию приземлился в Нью-Йорке, о чем сообщили в диспетчерской службе аэропорта имени Кеннеди.

    «Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», – цитирует источник ТАСС.

    Он пояснил, что при полете в Вашингтон российский самолет совершал двухчасовую остановку в Нью-Йорке.

    Ранее стало известно, что самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    27 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью слова Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности Киеву от вывода войск из Донбасса.

    Рубио обрушился с критикой на Зеленского, комментируя его слова о гарантиях безопасности со стороны США, передает РИА «Новости».

    «Это ложь. <...> Очень жаль, что он так сказал», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио сообщил, что США довели до Киева позицию России по Донбассу, и теперь решение остается за украинскими властями. По его словам, если украинская сторона не захочет принимать определенные решения и идти на уступки, боевые действия продолжатся.

    При этом госсекретарь отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не начнут действовать до завершения конфликта. Он подчеркнул, что эту позицию четко донесли до Зеленского.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.

    27 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    Рубио подтвердил намерения Трампа добиться урегулирования на Украине

    Рубио подтвердил намерения Трампа добиться урегулирования на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, подтвердил госсекретарь Марко Рубио.

    Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, глава государства считает приоритетом достижение договоренности о перемирии и разрешении конфликта посредством переговоров, пишет РИА «Новости».

    Рубио подчеркнул, что подтвердил приверженность Трампа этому курсу на встрече лидеров «Большой семерки». В своем заявлении в соцсети он отметил важность дипломатического пути для урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.

    Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине такие гарантии только после согласия на территориальные уступки. Также западные СМИ писали, что Владимир Зеленский рассматривает возможность отказа от контроля над землями на востоке ради мира.


    27 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Посол России Дарчиев сообщил о завершении переговоров делегации Госдумы в США

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице США завершились переговоры парламентской делегации России, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями.

    В пятницу российский посол в США Александр Дарчиев сообщил агентству РИА Новости, что переговоры парламентской делегации от России в Вашингтоне прошли успешно. На вопрос корреспондента о ходе встречи дипломат ответил: «Да, все успешно».

    По данным агентства, это первый визит российских депутатов в США за последние годы, что стало значимым событием на фоне приостановки межпарламентских контактов после 2014 года. Тогда связи были ограничены из-за санкций, введенных рядом западных стран против России.

    В 2017 году очередной визит был отменен, после того как американские власти сняли российские флаги с дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала делегация американских конгрессменов, а в 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву допрашивали в аэропорту Нью-Йорка, что стало причиной отказа российских парламентариев от дальнейших поездок в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита.

    Российская делегация в ближайшее время запланировала переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий Соединенных Штатов. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    28 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Убитая в Таиланде россиянка была помощницей обвиняемого

    Убитая в Таиланде россиянка Партнова работала помощницей подозреваемого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россиянка Вероника Партнова, убитая в Таиланде, работала помощницей уфимца Ильдара Мухаметзянова, который арестован по подозрению в совершении этого преступления, сообщили друзья обвиняемого.

    Убитая в Бангкоке 35-летняя россиянка Вероника Партнова работала помощницей уфимца Ильдара Мухаметзянова. Он сейчас арестован в Таиланде по подозрению в ее убийстве. Друг и коллега обвиняемого Роман Петров уточнил, что лично не был знаком с Партновой, но подтвердил РИА «Новости», что Мухаметзянов и его помощница жили в Таиланде вместе.

    Петров рассказал агентству: «Раз он там жил со своей помощницей, то, наверно, уже с женой расстался». Он уточнил, что последний раз видел Мухаметзянова летом 2025 года, а незадолго до нового года они общались по видеосвязи. По словам Петрова, у Мухаметзянова есть ребенок, а в семье тогда были «прекрасные отношения».

    Сейчас дело об убийстве россиянки расследуют полиция и прокуратура Паттайи. Арестованный предстанет перед судом Таиланда, поскольку преступление произошло на территории этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пропавшая в декабре 2025 года россиянка Вероника Партнова была обнаружена мертвой и похоронена на кладбище невостребованных тел в Бангкоке.

    По подозрению в ее убийстве был арестован ее 42-летний начальник Ильдар, с которым погибшую связывали рабочие и личные отношения. Материалы по уголовному делу направили консульским отделом посольства в следственное управление СК по Башкирии.


    28 марта 2026, 02:26 • Новости дня
    МИД заявил о содействии защите экстрадированных из Болгарии в США россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Российское внешнеполитическое ведомство уделяет пристальное внимание содействию защите прав россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, сообщил МИД России.

    «МИД России уделяет пристальное внимание вопросу содействия защите законных прав Ивина и Ольшанского», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Отмечается, что посольство России в Болгарии предоставляло задержанным необходимую консульскую помощь и поддерживало постоянный контакт с их адвокатами. Российские дипломаты регулярно навещали Ивина и Ольшанского в местах содержания, добивались улучшения условий их пребывания и присутствовали на судебных заседаниях по их делам.

    Российские дипломаты также информировали родственников задержанных о ходе контактов и предпринимаемых мерах поддержки, отметили в ведомстве.

    МИД России направлял в МИД Болгарии ноту с призывом воздержаться от экстрадиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский суд утвердил экстрадицию россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина в Соединенные Штаты. Экстрадицию провели 26 марта. В США Ольшанскому и Ивину инкриминируют нарушение американских санкций и отмывание денег.

    27 марта 2026, 12:35 • Новости дня
    Кремль заявил о планах США контролировать энергетические сети мира

    Песков назвал очевидным стремление США контролировать энергетические сети мира

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу планов Соединенных Штатов относительно газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», назвав очевидным желание США взять под контроль международную энергетическую инфраструктуру.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о позиции Кремля по поводу планов Соединенных Штатов относительно газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

    «То, что Соединенные Штаты тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру, это очевидно», – заявил Песков.

    В 2022 году на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Власти Германии, Дании и Швеции предположили, что речь идет о целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и отметила, что сроки ремонта пока не определены.

    В декабре 2025 Федеральный суд Германии признал, что с высокой долей вероятности организация взрывов на трубопроводах была заказана Украиной.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США говорят о желании забрать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В 2024 году Лавров также указывал на причастность Вашингтона к подрывам этих газопроводов.

    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

