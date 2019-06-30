Путин призвал помогать пострадавшим от паводка без лишних формальностей

Президент России Владимир Путин на ночном совещании в Братске по ликвидации последствий паводка в Иркутской области поручил организовать работу по выплатам пострадавшим от разгула стихии без лишних формальностей.

В ходе совещания по вопросам ликвидации последствий ЧС в регионе Путин спросил, «где и как люди будут получать эти деньги (выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области – прим. ВЗГЛЯД)?», передает ТАСС.

В ответ губернатор Сергей Левченко доложил президенту, что тем, у кого есть банковские карты, уже начали перечислять деньги. Путин его прервал: «У многих просто карточек нет никаких». Глава региона продолжил, сообщив, что во всех районах, которые подтоплены, с 30 июня будут выдавать наличные деньги в соответствии с подтвержденными списками, и места, где будут это делать, обозначены.

«Люди знают, мы разными способами показываем, где можно получить», – заверил губернатор президента.

«Нужно как можно быстрее организовать эту работу, потому что у многих утрачены документы и карточек никаких нет, вообще ничего нет. Нужно детей кормить каждый день и самим питаться нормально. Поэтому без лишних формальностей нужно организовать, должным образом», – поручил глава государства.

Президент отметил, что организация этой работы зависит от руководителей муниципалитетов и районов, губернатора и его команды, еще нужно подключать МЧС. «Нужно делать это оперативно. Деньги есть, нужно просто организовать работу соответствующим образом», – обратил внимание участников совещания Путин.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а ФАС и МВД поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».