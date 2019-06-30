Путин потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими

Президент России Владимир Путин поручил властям пострадавшей от наводнения Иркутской области объехать все без исключения пункты временного размещения жителей региона, потерявших свои дома, лично поговорить с находящимися там людьми.

На совещании в аэропорту иркутского Братска глава российского государства поинтересовался, были ли представители региональных властей во всех пунктах, где находятся люди, лишившиеся крова, на что получил отрицательный ответ, передает ТАСС.

«Нужно, чтобы представитель губернатора и МЧС побывали во всех пунктах [временного размещения] и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили, во всех без исключения», – распорядился Путин.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и МВД «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей».

Кроме того, глава государства поручил скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода».

Президент также распорядился создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области во главе с вице-премьером Виталием Мутко, призвав местных, региональных, федеральных чиновников «работать на совесть».