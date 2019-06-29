Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов в летние лагеря

Президент России Владимир Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране.

«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», – передает ТАСС распоряжение Путина.

Президент также потребовал наладить полное информирование людей в пострадавших от паводка районов Иркутской области.

«Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости», – поручил Путин на совещании в Братске.

Президент подчеркнул, что «особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах».

Кроме того, глава государства поручил скорее приступить к восстановлению жилья, «завершить эту работу как можно быстрее», чтобы люди не остались на улице к зиме.

Президент также потребовал «оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, включая энергетику, связь и транспорт, [а также] объектов здравоохранения и образования – школы, детские сады, больницы.

«Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре», – подчеркнул глава государства.

В субботу вечером президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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