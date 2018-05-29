Дамаск обвинил США в обучении сирийских семей изображать последствия химатаки

Американская разведка продолжает организовывать постановочные операции с использованием химического оружия против сирийцев, сообщает агентство САНА со ссылкой на собственный источник в арабской республике.

Как передает РИА «Новости», национальный комитет по ликвидации химического оружия в Сирии заявил, что силы США на базе в стране учат сирийские семьи изображать последствия химической бомбардировки.

Напомним, после объявлении о якобы использовании 4 апреля химоружия в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

Как заявляли на прошлой неделе в МИД, политика Запада может привести к тому, что феномен «химического» терроризма выйдет за пределы Ближнего Востока.