  • Новость часаАэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    26 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    14 июня 2025, 06:59 • Новости дня

    Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме

    Росавиация сняла ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска

    Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска сняты, воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «В аэропортах Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», –  сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу четыре аэропорта вводили временные ограничения полетов. Среди них аэропорты Самары и Ульяновска, саратовский аэропорт Гагарин и аэропорт Тамбова.

    13 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Воробьев: Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семимесячная девочка, оставленная матерью в аэропорту Антальи, обрела приемную семью в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что девочка по имени Николь, которую мать оставила в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, была найдена и передана врачам. После этого она находилась в турецкой больнице и доме ребенка, пока российские и турецкие ведомства договаривались о возвращении.

    Губернатор отметил, что недавно Николь приехала в Подмосковье вместе с приемной мамой Марией в Павловский Посад, где ее приняли в опытную семью Макаровых. У этой семьи уже есть еще один приемный ребенок. Губернатор выразил благодарность всем ведомствам, которые помогли вернуть девочку на родину.

    Кроме того, он напомнил, что в Московской области отказались от системы детских домов, а все дети-сироты воспитываются в приемных или гостевых семьях. Воробьев подчеркнул, что для желающих усыновить ребенка действует онлайн-запись на подготовительные курсы через региональный портал госуслуг.

    По словам губернатора, в Подмосковье насчитывается порядка 500 гостевых семей и более 15 тыс. приемных родителей, которые заботятся о более чем 21 тыс. детей-сирот. Воробьев выразил уверенность, что теперь у Николь все будет хорошо.

    Накануне девочка, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, вернулась в Россию после оформления российского гражданства и свидетельства о рождении.

    Напомним, россиянка родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений. Уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам тюрьмы за оставление младенца в аэропорту.

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    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Захарова назвала молдавского политолога нацистом за слова о русскоязычных молдаванах
    Захарова назвала молдавского политолога нацистом за слова о русскоязычных молдаванах
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова молдавского политолога Анатаола Цэрану, заявившего в эфире ТВ о «некачественной этнической части» общества.

    Цэрану, рассуждая о русскоязычных молдаванах, заявил, что они реже проявляют критическое мышление, и охарактеризовал это как «тревожный симптом» существования «некачественной этнической части» общества, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что подобные публичные заявления, которые ставят под сомнение «качественность» людей по этническому признаку, являются саморазоблачением нацизма. По словам Захаровой, «нацист, публично заявляющий по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице».

    Дипломат напомнила, что такие высказывания в Молдавии остаются без реакции правоохранительных органов, несмотря на наличие соответствующей статьи в местном Уголовном кодексе. Захарова также отметила, что подобные проявления неонацизма и сегрегации становятся все более частым явлением в современной Молдавии. Она провела параллели между риторикой молдавских политологов и пропагандой времен Второй мировой войны.

    В сентябре русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия властей Кишинева начала разлагать молдаван.

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    13 июня 2025, 10:20 • Новости дня
    В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

    Саперы нашли в курском приграничье напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

    В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории приграничных с Украиной районов Курской области были обнаружены самодельные противопехотные мины необычной конструкции, замаскированные под сено.

    Об обнаружении самодельных мин сообщил командир саперного отделения с позывным Топор, передает ТАСС. По его словам, на территории курского приграничья специалисты нашли противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, имеющие две чеки и внешне напоминающие зажигалку, спрятанную под сеном. Такие устройства сложно заметить без металлоискателя, поскольку они хорошо замаскированы и разбрасываются ВСУ в труднодоступных местах.

    Топор подчеркнул, что подобные самодельные взрывные устройства предназначены для террора солдат и мирного населения, так как они очень малы и практически незаметны. «Мы сейчас находимся в курском приграничье, где нашли самодельные противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, с двумя чеками. Выглядит как зажигалка, замаскированная под сеном», – рассказал сапер.

    Кроме того, саперы обнаружили в районе заминированный самокат с видимыми проводами. Все найденные устройства были уничтожены специалистами.

    Во вторник в Кореневском районе Курской области двое молодых комбайнеров во время работы в поле получили серьезные травмы из-за взрыва мины.

    На освобожденной территории Курской области были найдены противотанковые мины М6, изготовленные в 1944 году в США. Кроме того, российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток».

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    13 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану

    Депутат Госдумы Журавлев заявил, что поставки ПВО важнее отправки солдат в Иран

    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, отдавая приоритет поставкам систем ПВО, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    По словам депутата, Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, передает

    «Газета.Ru».

    По его мнению, судьба конфликтов в регионе сейчас решается не на земле, а военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном уже находится на высоком уровне.

    Депутат подчеркнул, что Россия поставляет Ирану современные системы ПВО, которые, как он считает, сейчас значительно важнее для Тегерана, чем возможное участие российских военнослужащих. Он отметил, что армия Ирана насчитывает почти миллион человек и обладает собственными современными военными технологиями, в развитии которых Россия оказывает помощь.

    Журавлев выразил уверенность, что связи Москвы и Тегерана могут стать еще более тесными, в том числе в военной сфере, если возникнет необходимость. Он также заявил, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне.

    Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

    Россия осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нападением на Иран взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осудило силовую акцию Израиля как нарушение Устава ООН и международного права.

    «Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что «неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы».

    Дипломаты обратили внимание на особый цинизм атаки, совершенной во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне нового раунда непрямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. МИД отметил, что действия Израиля подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы.

    В заявлении сказано, что ответственность за последствия провокации будет лежать на израильском руководстве. Министерство призвало стороны проявить сдержанность и подчеркнуло отсутствие военного решения по иранской ядерной программе, выразив надежду на политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов, власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

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    13 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады о развитии ситуации в режиме реального времени по линиям Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. По его словам, глава государства держит происходящее под постоянным контролем.

    Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что МИД по поручению Путина в ближайшее время опубликует развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном. Этот документ будет также направлен в Организацию Объединенных Наций.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана, предупредив о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 07:18 • Новости дня
    СК России возбудил дело после гибели пятерых детей при пожаре в Подмосковье

    Дело возбуждено после гибели пятерых детей при пожаре в подмосковном доме

    Tекст: Ирма Каплан

    Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Куровском, следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

    «В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти детей в результате пожара по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам – прим. ВЗГЛЯД)», – cказано в сообщении ведомства.

    Там добавили, что мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу. По завершении тушения огня следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

    До этого в МЧС России сообщили, что сигнал о пожаре в частном доме поступил из поселка Куровское Орехово-Зуевского городского округа.

    «По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади 72 кв. м. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», – сообщили в МЧС ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожар в подвальном помещении отеля Asrin Beach Hotel в Аланье заставил более 600 гостей срочно эвакуироваться, трое из них оказались страдающими астмой – их госпитализировали.

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    13 июня 2025, 07:48 • Новости дня
    Келлог рассказал о составлении базы для мирного соглашения России и Украины

    Келлог: Вашингтон объединил предложения России и Украины для мирного соглашения

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона в лице спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога представила совместный перечень условий, который может стать базой для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной.

    «Мы считаем, что это ваш (России и Украины) окончательный вариант. Мы взяли украинский перечень условий. Затем получили российский перечень условий, который они назвали меморандумом. Мы свели их вместе. И мы сказали: «Хорошо, как можно объединить эти два документа, чтобы достичь окончательного варианта?» – передает ТАСС слова Келлога из речи в Брюсселе на форуме Германского фонда Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

    По слова спецпредставителя Трампа по Украине, с нынешним вариантом базы под мирное соглашение американская сторона ощущает себя «вполне комфортно».

    «Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным –   значит он достичь мирного соглашения», – добавил Келлог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать.

    Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин, мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.

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    13 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив обеспокоенность ситуацией и призвав к деэскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Путин в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования из-за многочисленных жертв среди мирного населения после израильских ударов. Российская сторона подчеркнула поддержку мирного урегулирования иранской ядерной программы и готовность содействовать поиску компромиссных решений, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе разговора с Нетаньяху Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами.

    Президент России также заявил о готовности Москвы выступить посредником с целью не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

    Собеседники договорились, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с руководством как Ирана, так и Израиля для урегулирования сложившейся ситуации.

    В Кремле подчеркнули, что нынешнее положение дел несет потенциальные угрозы для всего региона Ближнего Востока.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и призвало к сдержанности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта в регионе.

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    13 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Посольства в Израиле и Иране выпустили предупреждения для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан на фоне обострения ситуации в регионе.

    Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки, передает ТАСС. В заявлении посольства отмечается: «В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации».

    Дипмиссия также призвала россиян, находящихся в Израиле, сохранять спокойствие, строго соблюдать указания местных властей, оставаться рядом с безопасными местами и по возможности покинуть страну до улучшения ситуации.

    Посольство России в Иране обратилось к россиянам с просьбой соблюдать осторожность, внимательно следить за официальными сообщениями властей Ирана и избегать нахождения возле военных объектов из-за эскалации ситуации в регионе. В сообщении подчеркивается, что соотечественникам следует быть особенно внимательными и осторожными.

    Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.

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    13 июня 2025, 10:10 • Новости дня
    Герасимов отметил успехи группировки «Запад» и вручил награды бойцам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов прибыл на командный пункт группировки «Запад», где обсудил ситуацию, отдал указания и лично вручил государственные награды бойцам.

    Герасимов заслушал доклады командующего Сергея Кузовлева и других офицеров о текущей обстановке в зоне ответственности группировки, передает ТАСС. В ходе совещания генерал отметил успехи соединений и воинских частей «Запада» в выполнении поставленных задач и дал указания на дальнейшие действия.

    По предоставленным Герасимову данным, ситуация в зоне ответственности остается стабильной, подразделения продолжают выполнять боевые задачи согласно ранее принятым решениям. В завершение визита Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и выразил благодарность за проявленное мужество и отвагу.

    В январе Герасимов на встрече с командованием войск «Центр» определил дальнейшие задачи, а также вручил награды за освобождение населенных пунктов в ДНР.

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    13 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Поезд из Пхеньяна в Москву возобновил рейсы после пятилетнего перерыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспересадочный вагон с 20 пассажирами отправился из Пхеньяна в Москву впервые за последние пять лет, сообщили в посольстве России в КНДР.

    В дипмиссии отметили, что сегодня посол России Александр Мацегора проводил на перроне Пхеньянского вокзала первых пассажиров международного маршрута, следовавшего в Москву и обратно, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что этот железнодорожный маршрут считается самым длинным в мире и его протяженность превышает 10 тыс. км, а путь занимает более одной недели. К отправлению вагона также присоединились представители МИД КНДР, Российских железных дорог и сотрудники Министерства железных дорог КНДР.

    В посольстве выразили надежду на дальнейшее увеличение туристических поездок и взаимных визитов между Россией и КНДР.

    Ранее в «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили о восстановлении прямых железнодорожных рейсов между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Москва и Пхеньян проводят обсуждения по поводу расширения авиационного сообщения между странами.

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    13 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    Белоусов поздравил морпехов с освобождением населенного пункта Комар в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 336-й бригады морской пехоты по случаю успешного освобождения населенного пункта Комар в Донецкой народной республике.

    Поздравление адресовано командованию и личному составу 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    В поздравлении министр отметил, что военнослужащие соединения с первых дней спецоперации образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, подтверждая славное наследие фронтовиков. Он подчеркнул: «Сегодня гвардейцы 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск «Восток», отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи».

    Белоусов выразил благодарность личному составу за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что бригада с честью продолжит защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

    Ранее Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 283-го мотострелкового полка по случаю освобождения населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике. В мае Белоусов поздравил бойцов 67-й мотострелковой дивизии с освобождением Торского.

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    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно стал сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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