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Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска сняты, воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«В аэропортах Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу четыре аэропорта вводили временные ограничения полетов. Среди них аэропорты Самары и Ульяновска, саратовский аэропорт Гагарин и аэропорт Тамбова.