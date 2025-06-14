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Аэропорты Самары и Ульяновска ввели временные ограничения полетов
Росавиация сообщила об ограничениях полетов в аэропортах Самары и Ульяновска
В аэропортах Самары и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч); Ульяновск (Баратаевка)», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов для их безопасности. Незадолго до полуночи аэропорт Тамбова также ввел временные ограничения на выпуск и прием самолетов.
До этого сообщалось, что испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам прошли на специализированном полигоне с участием ведущих предприятий ОПК.