В России испытали лазерные комплексы для противодействия беспилотникам

Tекст: Вера Басилая

Испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам были организованы на специализированном полигоне с участием ведущих предприятий ОПК, включая госкорпорации «Ростех» и «Росатом».

В мероприятии участвовал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что данные системы станут частью универсальной системы ПВО, о создании которой ранее говорил президент России Владимир Путин.

На испытаниях присутствовали восемь различных комплексов лазерного противодействия – от мобильных до стационарных систем высокой мощности. В ходе тестов была проверена точность наведения, дальность поражения, скорость реакции на движущиеся цели, а также устойчивость к погодным воздействиям.

Сценарии испытаний включали борьбу с разными типами беспилотников: от небольших коммерческих дронов до разведывательных и ударных аппаратов. По итогам тестирования подтвердились характеристики, заявленные производителями, и правильность выбранных направлений разработки для защиты критической инфраструктуры.

Результаты испытаний планируют использовать для дальнейшей доработки технологий и последующего серийного производства, что позволит масштабировать новые решения для эффективной борьбы с современными воздушными угрозами.

Напомним, в России планируют разрабатывать систему опознавания «свой-чужой» для малых беспилотников. Эта технология должна позволить предотвратить поражение собственных коптеров «дружественным огнем».