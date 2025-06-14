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Аэропорт Саратова временно ограничил вылеты и прием самолетов
Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Саратова
Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов для их безопасности, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин)», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, незадолго до полуночи аэропорт Тамбова ввел временные ограничения на выпуск и прием самолетов.
До этого сообщалось, что испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам прошли на специализированном полигоне с участием ведущих предприятий ОПК.