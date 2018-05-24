Москва призвала Запад не потворствовать «химическому» терроризму

Политика Запада может привести к тому, что феномен «химического» терроризма выйдет за пределы Ближнего Востока, заявил МИД России.

«Подстрекательство сирийской вооруженной оппозиции к подобного рода провокациям может привести к тому, что зародившийся при их попустительстве на Ближнем Востоке феномен «химического» терроризма выйдет за рамки этого региона со всеми вытекающими катастрофическими последствиями», – приводит ТАСС текст сообщения.

Российская сторона уверена, что со временем «истина восторжествует», а обвинения в адрес Москвы и Дамаска обернутся против тех, кто заявлял о российской и сирийской «дезинформации по поводу атак с применением химического оружия».

Кроме того, МИД раскритиковал за «оголтелую» антироссийскую риторику Международное партнерство по борьбе с безнаказанностью за применение химоружия. Как подчеркнули в ведомстве, участники этого партнерства хотят «любыми способами отстранить от власти неугодное им законное правительство Сирии», передает РИА «Новости».

МИД также прокомментировал «дело Скрипаля», напомнил, что с веществом «Новичок» работали и работают в Великобритании, США, Франции, ФРГ, Швеции, Чехии, хотя Лондон и утверждал, что этим якобы занимается только Россия.