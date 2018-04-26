В ОЗХО началось выступление представителей России и свидетелей «химатаки» в Сирии

В штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге начался совместный брифинг представителей постпредства России при ОЗХО и свидетелей срежиссированной «химатаки» в сирийском городе Думе.

На встречу приглашены все национальные делегации, передает РИА «Новости» сообщение постпредства России.

Участие во встрече принимают 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе, в том числе 11-летний мальчик Хасан Диаб, рассказавший о том, как его обливали водой после якобы имевшей место «химатаки».

Москва ранее заявляла, что на экспертов ОЗХО, работающих в Сирии, оказывается давление.

До этого представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».