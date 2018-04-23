МИД рассказал о давлении на работающих в Сирии экспертов ОЗХО

На экспертов Организации по запрещению химического оружия, работающих в Сирии, оказывается давление, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«На них оказывается давление, потому что США заранее приняли решение, что [президента Сирии Башара] Асада надо убирать», – приводит его слова РИА «Новости».

Ермаков заявил, что американцы приняли такое решение еще в 2011 году, когда заявили, что начнут военные действия против Асада, если тот применит химоружие. Теперь они все подгоняют под это решение, сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Им нужна провокация с применением химоружия, затем они начинают ракетно-бомбовые удары. Это было уже дважды», – указал он.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».

Террористы длительное время мешали доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. Россия вела переговоры с боевиками с целью обеспечения специалистам ОЗХО доступа в Думу.