МИД рассказал о контактах с боевиками по доступу экспертам ОЗХО в Думу

Россия активно контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Дума, сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Конечно, активно [ведем контакты]», – приводит его слова ТАСС.

Богданов также призвал к скорейшему проведению межсирийских переговоров в Женеве.

«Нет других вариантов, альтернативы [в таких условиях возобновления межсирийских переговоров в Женеве], есть резолюция СБ ООН, которую надо выполнять», – сказал он.

Ранее Богданов говорил, что террористы мешают доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. До этого Париж заявил, что Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе к месту якобы имевшей место «химатаки».