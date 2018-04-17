Париж обвинил Сирию и Россию в отказе ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки

Париж заявил, что Россия и Сирия якобы по-прежнему отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки в арабской республике.

«В данный момент Россия и Сирия по-прежнему отказывают в доступе следователям (ОЗХО), которые прибыли в Сирию 14 апреля. Очень вероятно, что доказательства и основные элементы исчезнут», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Франции.



Париж считает важным, чтобы Сирия предоставила полный, немедленный и беспрепятственный доступ следователям ОЗХО к «местам, людям или документам для консультаций».

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что Париж будет вести диалог с Россией и другими странами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирии

Он отметил, что «Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии».

«Мы говорим со всеми – с Россией, Турцией, Ираном, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня», – передает ТАСС слова Макрона.

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что удар по Сирии был нанесен специально накануне начала работы экспертов ОЗХО, а после нанесения ударов эксперты ОЗХО подтвердили готовность выдвинуться к месту предполагаемой химатаки в район Думы.

В субботу миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в столицу Сирии для начала работы в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума.

В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Дамаск одобрил приезд инспекторов ОЗХО, опровергнув слух о блокировании работы миссии.