МИД объяснил, кто не пускает экспертов ОЗХО в сирийскую Думу

Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что террористы мешают доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу.

«Как показывают события, (угроза – прим. ВЗГЛЯД) существует, к сожалению», – сказал Богданов, передает РИА «Новости».

По его словам, есть боевики, которые терроризируют граждан и препятствуют нормальной работе представителей ООН и ОЗХО. «Кто-то не хочет, чтобы было объективное профессиональное расследование», – отметил он.

Богданов также заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура обсудят ситуацию в Думе в ходе визита представителя ООН в Москву 20 апреля.



«У де Мистуры будет завтра две встречи: с Лавровым и Шойгу. Будет обсуждаться весь комплекс вопросов, потому что все вопросы так или иначе взаимосвязаны», – сообщил замглавы МИД.

Богданов добавил, что уже встречался со де Мистурой на полях саммита ЛАГ. «Он мне подтвердил очень большое желание приехать в Москву для консультаций с тем, чтобы проанализировать складывающуюся обстановку в свете ударов по Сирии, которые предприняли США, Великобритания и Франция», – подчеркнул он.

В среду специалисты миссии ОЗХО не смогли выехать на место «химатаки» в сирийской Думе из-за сообщений о перестрелке в этом районе.

До этого Париж заявил, что Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки в арабской республике.