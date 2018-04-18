Миссия ОЗХО не смогла выехать на место работы в сирийской Думе из-за стрельбы

Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не могут выехать на место предполагаемой химатаки в сирийской Думе из-за сообщений о перестрелке в этом районе.

Представители ООН сообщают, что перестрелка в Думе произошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер».

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что группа ООН по безопасности въехала в сирийскую Думу перед миссией ОЗХО.

До этого Париж заявил, что Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки в арабской республике.